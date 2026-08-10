Cambio de hora en Chile: cuándo comienza el horario de verano

El próximo cambio de hora en Chile ya tiene fecha definida. El país se prepara para dejar atrás el horario de invierno y volver a la configuración de verano, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el nuevo decreto que regula la hora oficial .

La modificación será la segunda del año y afectará a gran parte del territorio nacional. El cambio se realizará durante septiembre y supondrá adelantar los relojes en 60 minutos, mientras que algunas zonas tendrán un régimen horario diferente.

La medida quedó establecida luego de la publicación del Decreto 98 , que determina las modificaciones que deberán aplicarse desde el segundo semestre de 2026 y fija el régimen de horario oficial para los próximos años.

El próximo sábado 5 de septiembre será la fecha para realizar el cambio de hora en gran parte de Chile . A las 23:59, los relojes deberán adelantarse 60 minutos para pasar directamente a la 1:00 del domingo 6 de septiembre.

En Rapa Nui e Isla Salas y Gómez, la modificación se realizará también el sábado 5 de septiembre, aunque con un horario diferente: los relojes deberán adelantarse desde las 22:00 hasta las 23:00.

La normativa contempla una excepción para las regiones de Aysén y Magallanes, donde el horario de verano permanecerá de manera indefinida y, por lo tanto, no se aplicará el cambio previsto para el resto del territorio.

El nuevo decreto establece que el horario de verano regirá hasta abril de 2027. En concreto, señala: “A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2026 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2027, se adelantará la hora oficial en 60 minutos”.

Qué pasa con los dispositivos

Como ocurre habitualmente, los dispositivos electrónicos conectados a Internet, como teléfonos celulares, computadoras y otros equipos, suelen actualizar la hora de manera automática cuando llega el momento establecido por la normativa.

De todos modos, se recomienda verificar la configuración de fecha y hora de los dispositivos después de la modificación, especialmente en aquellos equipos que no cuentan con conexión permanente a Internet o que utilizan ajustes manuales.