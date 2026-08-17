Terremoto en Indonesia: ya son 68 los muertos y a 213 los heridos en Flores

Indonesia eleva el número de muertos y heridos tras el potente terremoto en Flores, donde no cesan los opertativos de rescate para dar con sobrevivientes.

Las autoridades de Indonesia elevaron este lunes a 68 el número de muertos y a 213 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) reportó en su último balance un total de 68 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (26), Manggarai Oriental (24), Nagekeo (8), Sikka (4), Ende (2), Manggarai Occidental (2) y Ngada (2).

Además, 213 personas resultaron heridas en estas localidades, indicó la BPBD, que no informa sobre desaparecidos entre los escombros.

Tras el terremoto, hay decenas de muertos y cientos de heridos en Indonesia. Foto Efe EFE Ante el terremoto, León XIV envía mensaje a Indonesia El papa León XIV ha enviado un mensaje de solidaridad espiritual y cercanía a los afectados por el terremoto ocurrido en la región indonesia de Nusa Tenggara Oriental.

El pontífice "se entristeció profundamente al enterarse de la devastación causada por el terremoto en la región de Nusa Tenggara Oriental, y ofrece la seguridad de su solidaridad espiritual y cercanía con aquellos que sufren los efectos de este desastre, particularmente con los numerosos desplazados y heridos", indica el telegrama que el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha enviado en nombre del papa al arzobispo de Ende, Paulus Budi Kleden.