Mapa de los temblores en el mundo: dónde se registró actividad sísmica en los últimos días

Luego de la tragedia de este lunes en Colombia, donde un fuerte terremoto de magnitud 7,4 azotó al país y provocó más de 250 muertos, durante el fin de semana se registraron distintos eventos sísmicos en varias partes del mundo. Hubo terremotos y temblores reportados en Europa y Asia, con movimientos en Rusia, Azerbaiyán, Indonesia, Grecia y España , además de registros en Argelia y Marruecos .

Por ejemplo, en la región del Cáucaso se registró un fuerte terremoto de magnitud 6,2 , cuyos movimientos fueron percibidos en sectores de Rusia y Azerbaiyán. El episodio generó preocupación entre la población y volvió a poner el foco sobre la actividad sísmica de esta región. Hasta el momento, no se reportaron daños.

La costa de Indonesia , en la región de Flores, fue escenario de otro potente terremoto. Los datos reunidos lo sitúan entre magnitud 7,6 y 7,7 . Uno de los reportes señala que ocurrió a las 16:58:21 del 14 de agosto , a una profundidad de 10 kilómetros , con epicentro ubicado a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende . También se informó sobre al menos dos muertos y una alerta por posible riesgo de tsunami.

El movimiento fue señalado como el de mayor magnitud registrado en esa región durante los últimos 30 días , período en el que se contabilizaron 942 terremotos . La escasa profundidad favoreció que el sismo se sintiera con fuerza en sectores próximos al epicentro y en las islas cercanas.

Otro de los movimientos registrados tuvo lugar a 14 kilómetros al sudoeste de Rodotópi, Grecia , en la región fronteriza con Albania . El terremoto alcanzó una magnitud de 4,1 y se produjo el 14 de agosto de 2026 a las 16:14 (hora local) .

Granada: un terremoto sentido con fuerza

En Granada, España, también se registró una importante secuencia sísmica. Durante la madrugada se produjo un terremoto de magnitud 5,0, precedido horas antes por otro de 3,7, que había sido sentido en 67 municipios de la provincia. No se informaron víctimas fatales ni daños materiales graves. Incluso, los especialistas habían anticipado la posibilidad de réplicas de entre 3 y 3,5 en Granada capital y municipios del área metropolitana.

Las impactantes imágenes del sismo que sacudió a Granada

Por qué tiembla Granada

La actividad sísmica en Granada está vinculada al acercamiento entre las placas africana y euroasiática, que convergen a una velocidad media de unos 5 milímetros por año. La cuenca granadina cuenta, además, con numerosas fallas activas. La responsable del Área de Prevención del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, señaló que se espera que la actividad disminuya tanto en cantidad como en magnitud y diferenció este episodio del enjambre sísmico registrado en 2021.

Durante agosto, Granada acumuló 32 terremotos, con 12 movimientos contabilizados durante la última semana. Entre los antecedentes recientes aparece un sismo de magnitud 4,8, el mayor de una de las últimas series, además de otro de 3,7 registrado el 26 de julio. La sucesión de eventos se suma a un escenario de actividad sísmica registrada de manera simultánea en distintas regiones del planeta.