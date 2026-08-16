Brasil ya tiene 13 candidatos a presidente: hay un rapero, un veterinario y multimillonarios

La carrera por la presidencia de Brasil entró este domingo 16 de agosto en una nueva etapa con el comienzo oficial de la campaña electoral. El Tribunal Superior Electoral (TSE) recibió 13 pedidos de registro para competir en la primera vuelta del 4 de octubre. La nómina combina dirigentes con décadas en la política y otros que llegan desde ámbitos completamente diferentes.

El escenario aparece encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La última encuesta CNT/MDA ubica al actual mandatario con el 42,4% de intención de voto, mientras que el senador del Partido Liberal alcanza el 28,7%. Más atrás aparecen Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Renan Santos.

1. Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sus 80 años, el actual presidente afronta su séptima elección presidencial. El antiguo obrero metalúrgico ganó en 2002, 2006 y 2022 y vuelve a compartir fórmula con Geraldo Alckmin. Declaró bienes por unos 4,8 millones de reales.

2. Flávio Bolsonaro (PL). Abogado de 45 años, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y senador desde 2019. Antes ocupó durante cuatro mandatos una banca como diputado estadual de Río de Janeiro. Su compañero de fórmula es el exfiscal Alfredo Gaspar y declaró un patrimonio de 8,2 millones de reales.

3. Ronaldo Caiado (PSD). Médico, productor rural y uno de los dirigentes más vinculados históricamente con el sector agropecuario. Gobernó Goiás durante ocho años y ya había intentado llegar a la Presidencia en 1989. Su vice es Gilberto Kassab y declaró bienes por 52,6 millones de reales .

Ronaldo Caiado es candidato para ser presidente de Brasil.

4. Renan Santos (Missão). Empresario, músico y activista de 42 años, es uno de los fundadores del Movimiento Brasil Livre (MBL). Busca mostrarse como una alternativa por fuera de la política tradicional y centra buena parte de su discurso en seguridad y economía. Su candidato a vicepresidente es el militar retirado Aroldo Medina.

Renan Santos, candidato a presidente. Wikipedia

5. Romeu Zema (Novo). Empresario y exgobernador de Minas Gerais. Su familia controla el Grupo Zema, conglomerado con actividades en diferentes sectores. Declaró 178,7 millones de reales, uno de los mayores patrimonios entre los presidenciables, y lleva como vice al senador Eduardo Girão.

Romeu Zema, candidato a presidente. Wikipedia

6. Augusto Cury (Avante). Es uno de los nombres más particulares de la elección. Psiquiatra y escritor de libros de desarrollo personal, debuta en política electoral y declaró 242,2 millones de reales. Hasta la inscripción de Pablo Marçal era el aspirante con mayor patrimonio declarado. Su compañero de fórmula es Júlio Delgado.

Augusto Cury. Wikipedia

7. Samara Martins (UP). Dentista del sistema público de salud y dirigente de Unidad Popular. Participó como candidata a vicepresidenta en las elecciones de 2022 y ahora encabeza una fórmula junto a Raquel Brício. Su plataforma incluye la reestatización de empresas consideradas estratégicas.

Samara Martins. Unidade Popular

8. Edmilson Costa (PCB). Economista, profesor universitario y militante comunista desde la década de 1970. Ya integró una fórmula presidencial en 2010 y esta vez lleva como candidata a vice a Cleusa Santos.

Edmilson Costa. Divulgação via Vero Noticias

9. Clariana Barão (Democracia Cristiana). Abogada y dirigente partidaria de Mato Grosso, participa por primera vez de una elección. Comparte fórmula con Fabiana Torquato y declaró bienes por alrededor de 1,8 millones de reales.

Clariana Barão. Primera página

10. Hertz Dias (PSTU). Profesor de Historia, activista y rapero, es vocalista y compositor del grupo de rap político Gíria Vermelha. Propone una ruptura con el capitalismo y la suspensión del pago de la deuda pública. Su candidata a vice es Vanessa Portugal.

Hertz Dias. Wikipedia

11. Rui Costa Pimenta (PCO). Periodista y dirigente del Partido de la Causa Operaria. Ya buscó llegar al Palacio del Planalto en 2002, 2010 y 2014 y vuelve a presentarse acompañado por Antônio Carlos Silva. Declaró no poseer bienes.

Rui Costa Pimenta. Wikipedia

12. Wilson Grassi (Democrata). Veterinario y defensor de los derechos de los animales, construyó buena parte de su trayectoria pública alrededor de esa actividad. Ya fue candidato a otros cargos y ahora busca la Presidencia con una plataforma que coloca la protección animal entre sus principales banderas.

Wilson Grassi. Deezer

13. Pablo Marçal (PRTB). Empresario e influenciador de 39 años, fue incorporado a último momento luego de que una decisión judicial permitiera provisoriamente su regreso al PRTB. Declaró un patrimonio de alrededor de 7.400 millones de reales, muy por encima del resto de los aspirantes. Sin embargo, actualmente está inhabilitado hasta 2032 y el TSE todavía debe resolver si acepta definitivamente su candidatura. Leonardo Avalanche integra la fórmula como vice.

Pablo Marçal. Wikipedia.

La primera vuelta se realizará el 4 de octubre. Si ninguno de los aspirantes consigue más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre para definir quién gobernará Brasil.