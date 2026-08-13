Biocombustibles: alerta en la industria local por la estrategia de Brasil en un mercado en expansión

El presidente de Brasil , Luiz Inácio "Lula" da Silva , firmó este miércoles un decreto que da fuerte impulso al sector de biocombustibles y levantó una ola de reclamos de sectores en Argentina que se sienten afectados, ante la falta de una estrategia similar en el país.

"Brasil avanza en los biocombustibles de aviación civil y de uso marítimo mientras nuestro país se queda en el banco de suplentes", asegura un comunicado de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales ( CIARA-CEC ).

El pasado 12 de agosto el Gobierno de Brasil reglamentó el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), previsto en la Ley del Combustible del Futuro, a través de un decreto firmado por el presidente Lula da Silva.

La medida delinea el marco regulatorio definitivo para la producción, certificación, comercialización y utilización del combustible sostenible de aviación (SAF). Según la normativa, el programa establece metas obligatorias y graduales de reducción de emisiones para la aviación doméstica brasileña que comenzarán en 2027. Esa meta irá aumentando progresivamente hasta llegar a una reducción del 10% en 2037.

La reglamentación crea un sistema nacional de certificación obligatoria para el SAF producido localmente o importado, que incluye requisitos específicos de trazabilidad y sostenibilidad. Además, se crea el Certificado de Sustentabilidad del SAF (CS-SAF), que permite comercializar por separado el atributo ambiental del combustible.

Potencial productivo

Fuentes del sector estiman que Brasil tendrá una capacidad potencial de producción de 2.100 millones de litros anuales de SAF en 2030, poniendo al gigante sudamericano como líder en la región en cuanto a combustibles sostenibles, dicen desde CIARA-CEC.

"La experiencia brasileña demuestra que la transición energética puede transformarse en una política de desarrollo productivo de las cadenas agroindustriales", señala el comunicado de la cámara sectorial.

“Mientras Brasil construye futuro nosotros vivimos en el pasado, con una ley vigente de estilo soviética y un proyecto de ley en el Senado que no tiene interés legislativo en ser sancionado. El futuro de Argentina pasa por generar bioenergías basadas en materia prima agrícola con alta calidad y sustentabilidad, y fomentando la libre competencia. Es el momento de sancionar una Ley en Argentina que genere futuro”, sostuvo Gustavo Idigoras, titular de CIARA-CEC, .

Para la entidad los biocombustibles representan una oportunidad estratégica para agregar valor a materias primas agrícolas como los aceites vegetales, al tiempo que estimulan inversiones industriales, crean empleo calificado y fortalecen las economías regionales, además de beneficiar al consumidor.