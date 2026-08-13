Los alimentos estacionales echaron nafta a la inflación de julio: qué factores impulsaron el IPC

La inflación volvió a ubicarse por encima del 2% en julio y quebró la secuencia de tres meses de desaceleración que había llevado al indicador por debajo del 2%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,1% , según el Indec, frente al 1,9% de junio, con un acumulado de 19,3% en los primeros siete meses del año y un interanual de 33,8%.

El dato puso las barbas en remojo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei, quienes el año pasado -en otro momento de aceleración inflacionaria- habían pronosticado que el dato de agosto de 2026 comenzaría con un "cero", algo que no sólo no ocurrió, sino que está lejos de ocurrir.

Uno de los datos que mas arrastraron a la inflación en los últimos meses es el de los servicios públicos . Cómo un perro que se muerde la cola, las tarifas aumentan de la mano del IPC general, con el objetivo de no "atrasarse". Pero, al mismo tiempo, suman puntos de inflación a los precios en general y aportan lo suyo para el índice. El resultado es que mes a mes estos precios son los que más impulsan el IPC.

En el mes de enero el dato de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó 2,2% frente al 2,1% de inflación en julio y la progresión mes a mes fue de 3% contra 2,9% enero; 6,8% contra 2,9% en febrero; 3,7% contra 3,4% en marzo; 3,5% contra 2,6% en abril, 2,6% contra 2,1% en mayo y 3,3% contra 1,9% en junio.

El dato de julio quedó dentro del rango que habían anticipado las consultoras privadas antes de la publicación oficial. Las estimaciones se habían ubicado entre 1,8% y 2,4%, aunque varias firmas corrigieron sus pronósticos después de conocerse la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó el 2,9%.

El factor estacional

El fenómeno climático de El Niño fue otro de los factores que incidieron en los precios. Las hortalizas empujaron el índice de los precios Estacionales que se dispararon un 4,5%, afectadas por una el clima frío y la ausencia de sol. Los regulados quedaron en línea con la inflación en un 2,1% y, una vez más, la inflación núcleo quedó por debajo de la inflación general, en parte, afectada por la caída del consumo.

Para destacar, figuran en este ítem los precios de vestimenta y calzado que derraparon un 1,3% de la mano de las importaciones y de los bolsillos flacos.

Aunque con mediciones diferenciadas, IPC de la Ciudad de Buenos Aires marco un sendero similar en julio con una aceleración de 2,9%. Los precios estacionales avanzaron 10,9% y los regulados subieron 3%.

El mes, no obstante, también estuvo signado por la inflación en Recreación y Cultura, típico de vacaciones de invierno.