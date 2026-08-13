La inflación fue del 2,1% en julio y acumula un 19,3% a nivel nacional en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación mensual del 2,1% en julio , de acuerdo con los datos difundidos. La medición mostró una suba del 1,8% en el IPC Núcleo , mientras que los precios Regulados avanzaron 2,1% y los Estacionales tuvieron un incremento del 4,5%.

El dato de julio también dejó movimientos destacados en algunos sectores de la economía, con fuertes aumentos en actividades vinculadas al turismo y el entretenimiento y una caída histórica en el precio de la indumentaria.

Entre las divisiones que registraron las mayores subas mensuales se ubicaron:

Dentro de estos dos rubros se encuentran servicios y productos con una marcada estacionalidad durante esta época del año, como paquetes turísticos, servicios culturales y servicios de alojamiento .

El comportamiento de estos componentes contribuyó a explicar la mayor variación registrada entre las divisiones del índice durante julio.

La ropa tuvo una caída récord

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una baja del 1,3% durante julio.

De acuerdo con los datos difundidos, se trató de la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional, que comenzó en enero de 2017.

El retroceso de los precios de la indumentaria se destacó así como uno de los principales movimientos a la baja dentro de la medición mensual.

La inflación promedio de los últimos tres meses también bajó

Otro de los datos destacados fue el comportamiento de la media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional.

Este indicador se redujo 0,2 puntos porcentuales respecto de junio y alcanzó su nivel más bajo desde septiembre del año pasado.