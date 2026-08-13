Canasta básica: una familia necesitó más de $1.500.000 en julio para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 2,2% y 2,6% en julio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a julio. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.564.716 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $708.016 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 2,2% y 2,6%, respectivamente, con respecto a junio.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.245.696 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.645.737. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $506.381 para no ser pobre.

Mientras que la variación de la CBT acumulada desde enero es de19,6%, el valor interanual está en 36,1%.

El Indec reveló el dato de la canasta básica. Archivo MDZ En cuánto quedó la línea de indigencia En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $229.131 por adulto equivalente, número que se traslada a $563.663 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $744.677.