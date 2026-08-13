RED SUBE en agosto: qué combinaciones conservan descuentos y cuáles quedaron afuera

La mañana arranca con una cuenta rápida: colectivo hasta la estación, tren hacia la Ciudad y otro transporte para completar el recorrido. En ese encadenamiento cotidiano, apoyar siempre la misma SUBE todavía permite ahorrar, aunque las últimas modificaciones dejaron algunas conexiones fuera del sistema y obligan a mirar con más atención cada tramo.

RED SUBE sigue vigente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El beneficio alcanza combinaciones entre servicios adheridos realizadas dentro de las dos horas posteriores al primer pago. La novedad que más afecta a quienes llegan desde el conurbano es concreta: si el viaje comienza en tren y continúa en subte, el segundo pasaje ya no recibe la rebaja. Los colectivos provinciales bonaerenses tampoco aplican descuento cuando ocupan el segundo lugar del recorrido.

La mecánica conserva tres escalones. El primer pasaje se abona completo, el segundo obtiene un 50% de descuento y desde el tercero la reducción llega al 75%. La ventana dura 120 minutos, admite hasta cinco combinaciones y exige un intervalo mínimo de dos minutos entre validaciones.

Hay otro límite importante: el reintegro de cada tramo no puede superar el valor del boleto mínimo de colectivo nacional, fijado en agosto en $742,81. Por eso, en un servicio más costoso, el ahorro efectivo puede ser menor que el porcentaje anunciado. Para que la secuencia sea reconocida, todos los pagos deben realizarse con el mismo instrumento: una SUBE física registrada, SUBE Digital activa o el QR de la aplicación. Las condiciones están detalladas en el apartado oficial de preguntas frecuentes de RED SUBE .

El sistema comprende los trenes metropolitanos, los colectivos nacionales, las líneas A, B, C, D, E y H del subte, el Premetro y 27 líneas porteñas: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Los colectivos provinciales —numerados del 200 al 499— y los municipales —desde el 500— no reciben la bonificación.

Además, el subte y el Premetro aplican la rebaja como segundo tramo cuando el viaje anterior fue realizado en un colectivo nacional o porteño, pero no después de utilizar el tren.

Registrar la tarjeta amplía el ahorro

Tener la tarjeta nominalizada marca una diferencia incluso cuando no hay combinación. Según el cuadro tarifario oficial de agosto, el boleto mínimo de colectivo nacional cuesta $742,81 con SUBE registrada y $1.485,62 sin registrar. En los trenes, las tres secciones valen $420, $590 y $730, mientras que con una tarjeta no nominalizada se paga el doble. El subte conserva un esquema que premia la frecuencia mensual: los primeros 20 viajes cuestan $1.684 cada uno; del 21 al 30 bajan a $1.347,20; del 31 al 40, a $1.178,80; y desde el 41, a $1.010,40. Para una SUBE sin registrar, cada viaje cuesta $2.526, sin importar la cantidad de usos acumulados. El Premetro tiene una tarifa registrada de $589,40.

A esos mecanismos se suma la Tarifa Social Federal. Jubilados y pensionados, titulares de AUH o AUE, estudiantes Progresar, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales y otros grupos habilitados acceden a una bonificación del 55%. Desde julio, el aporte nacional se calcula sobre tarifas de referencia: las vigentes al 30 de junio para servicios locales y las fijadas por la Resolución 27/2026 para colectivos y trenes nacionales.

RED SUBE y la Tarifa Social pueden acumularse en colectivos nacionales, líneas porteñas y trenes del AMBA; primero se descuenta la combinación y luego se aplica el atributo social. Para reducir gastos, el orden práctico es sencillo: registrar la tarjeta, verificar los beneficios en Mi Anses o en los canales oficiales y mantener el mismo medio de pago durante todo el recorrido.