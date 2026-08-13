Día del Niño: cómo comprar regalos de forma segura para los más chicos

Ante la llegada del Día del Niño el próximo domingo, la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza brinda recomendaciones para que las familias puedan realizar sus compras de manera segura, conocer sus derechos y, especialmente, prevenir riesgos para niños y niñas.

En los días previos a la celebración, aumentan las promociones, las cuotas y las ofertas, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales . Por eso, desde la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza recomiendan no comprar de manera apurada, comparar precios entre distintos comercios y prestar atención al precio final que se deberá pagar, más allá del descuento anunciado.

También es importante comprar en comercios formales que puedan emitir factura o ticket. La compra de juguetes en circuitos informales puede implicar mayores riesgos, ya que puede no existir trazabilidad sobre quién fabricó o importó el producto, ni garantías o controles adecuados de seguridad. Como señala la Dirección, un juguete muy barato puede terminar saliendo caro si no sabemos quién lo fabricó, quién lo importó o a quién reclamarle ante un inconveniente.

Antes de comprar un juguete, es fundamental revisar la información que aparece en su envase. Debe contar con información en castellano, identificación del fabricante o importador, advertencias de seguridad, edad recomendada y el correspondiente marcado de conformidad y sello de seguridad, de acuerdo con las exigencias vigentes.

La edad indicada en la caja no es solamente una recomendación relacionada con la capacidad del niño o la niña para utilizar el juguete. También constituye una advertencia de seguridad. En particular, en menores de tres años, la presencia de piezas pequeñas puede generar riesgo de asfixia.

Por eso, si un envase indica que un juguete no es apto para menores de tres años, esa indicación debe ser respetada como una medida de prevención.

A qué juguetes hay que prestarle atención

Otro aspecto al que las familias deben prestar especial atención son los juguetes que utilizan pilas, particularmente las denominadas pilas botón. Antes de comprar, se recomienda comprobar que el compartimento donde se encuentran no pueda ser abierto fácilmente por un niño y que cuente con un sistema de cierre seguro, como tornillos.

La ingestión accidental de una pila botón puede provocar lesiones graves en pocas horas, por lo que el control de este mecanismo de seguridad es especialmente importante en juguetes destinados a niños pequeños.

Desde Defensa del Consumidor recuerdan que es fundamental solicitar y conservar siempre la factura o el ticket de compra. Los productos nuevos cuentan con una garantía legal mínima de seis meses desde su entrega. Si el juguete presenta una falla de fabricación o funcionamiento, el consumidor cuenta con esta protección, independientemente de que el comercio ofrezca además una garantía propia.

También es importante diferenciar una falla del producto de un cambio por una cuestión de preferencia. Si el juguete está defectuoso, se aplica la garantía legal. En cambio, si se pretende cambiarlo porque al niño no le gustó, porque ya tenía uno igual o porque se prefiere otro modelo, el cambio dependerá de la política comercial informada por el establecimiento. Cuando un comercio ofrece cambios, debe comunicar claramente sus condiciones.

Juguetes: mirar el precio exhibido

Otro de los puntos que deben tener en cuenta las familias es el precio. El importe exhibido en góndolas, mostradores, catálogos o publicaciones debe coincidir con el monto que finalmente se cobra.

Además, no corresponde aplicar un recargo por pagar con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en una sola cuota. Por ejemplo, si un juguete está publicado o exhibido a $30.000, el comercio no puede cobrar un precio mayor simplemente por abonarlo con alguno de esos medios de pago.

Qué tener en cuenta en las compras por internet

En las compras realizadas a distancia, ya sea a través de sitios web, plataformas digitales o redes sociales de proveedores, los consumidores cuentan con el derecho de arrepentimiento. La normativa establece un plazo de diez días corridos, en los términos previstos por la Ley de Defensa del Consumidor, para dejar sin efecto la operación sin necesidad de explicar el motivo, ni afrontar una penalización.

Los sitios de comercio electrónico deben contar con un “Botón de Arrepentimiento” visible y de fácil acceso. Antes de concretar una compra online, también se recomienda verificar quién es el vendedor, las condiciones de envío y devolución y que se trate de un sitio seguro.

El control no termina con la compra. Antes de entregar un juguete a un niño o niña, se recomienda retirar bolsas, plásticos, flejes, broches y otros elementos del embalaje; revisar que no existan piezas que puedan desprenderse fácilmente y controlar especialmente los compartimentos de las pilas.