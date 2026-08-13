Este Motorola sale menos de $200.000 en Mercado Libre y es la mejor oferta de agosto

A pocos días del Día del Niño , Motorola vuelve a apostar por las promociones en celulares con una alternativa económica que busca combinar diseño, buena autonomía y características suficientes para el uso cotidiano. El Moto G04s aparece como una opción pensada especialmente para quienes buscan un equipo accesible para regalar sin resignar funciones esenciales.

Este Motorola llega con una pantalla de gran tamaño, cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 5.000 mAh y Android 14 . Además, cuenta con almacenamiento ampliable mediante tarjeta microSD y un diseño delgado que facilita su uso diario.

Uno de los principales atractivos del Motorola Moto G04s es su pantalla IPS de 6,5 pulgadas con resolución HD+ de 720 x 1612 píxeles. El panel incorpora una frecuencia de actualización de 90 Hz, una característica que permite obtener desplazamientos más fluidos al navegar por las aplicaciones, redes sociales y páginas web.

El Motorola Moto G04s incorpora pantalla HD+ de 6,5 pulgadas y frecuencia de actualización de 90 Hz.

El tamaño del display también resulta adecuado para consumir contenido multimedia, mirar videos, realizar videollamadas o utilizar aplicaciones educativas y de entretenimiento.

El equipo apuesta además por un diseño delgado, con un grosor cercano a los 8 milímetros y un peso de 180 gramos. De esta manera, busca ofrecer una combinación equilibrada entre tamaño de pantalla y comodidad para transportarlo.

Motorola propone el Moto G04s como alternativa económica para regalar durante el Día del Niño, con descuento incluido. Motorola

Cámara de 50 MP y almacenamiento ampliable

En el apartado fotográfico, el Moto G04s incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles. El sistema está acompañado por funciones de fotografía asistidas por inteligencia artificial que buscan mejorar automáticamente las imágenes y facilitar la captura de fotografías para compartir en redes sociales.

Para quienes suelen almacenar muchas fotos, videos, aplicaciones y canciones, el teléfono ofrece 64 GB de almacenamiento interno. Además, es posible ampliar esa capacidad mediante una tarjeta microSD de hasta 512 GB.

El equipo también incluye lector de huellas digitales, desbloqueo facial, Bluetooth 5.0 y conectividad Wi-Fi. En cuanto a las conexiones físicas, dispone de un puerto USB-C y mantiene el clásico conector de 3,5 milímetros para auriculares.

Procesador de ocho núcleos y batería de 5.000 mAh

El rendimiento está a cargo de un procesador Unisoc T606 de ocho núcleos, con una GPU integrada para las tareas gráficas. El modelo comercializado cuenta con 4 GB de memoria RAM y puede utilizar la función RAM Boost para aprovechar parte del almacenamiento como memoria virtual y mejorar la respuesta en determinadas situaciones.

El Moto G04s funciona con Android 14, por lo que ofrece acceso a las funciones de personalización, seguridad y privacidad incorporadas en esta versión del sistema operativo de Google.

Otro de sus puntos fuertes es la batería de 5.000 mAh. Esta capacidad está orientada a ofrecer una buena autonomía para quienes utilizan el teléfono durante varias horas al día para navegar, comunicarse, consumir contenido o utilizar redes sociales.

En la caja se incluye una cubierta protectora, herramienta para extraer la tarjeta SIM, cable USB-C, cargador de 10 W y manual de usuario. También se comercializa liberado de fábrica y con garantía oficial.

El Motorola Moto G04s utiliza procesador de ocho núcleos, 4 GB de RAM y Android 14 para funcionar. Motorola

Cuánto cuesta el Motorola Moto G04s en Mercado Libre

La promoción es uno de los principales atractivos del equipo para quienes buscan un regalo tecnológico para el Día del Niño. El precio anterior del Motorola Moto G04s era de $279.999, pero actualmente se puede conseguir en Mercado Libre por $194.799, con un 30% de descuento. La publicación también ofrece la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas de $43.826, una alternativa que permite distribuir el gasto en varios meses.

Además, el producto incluye un accesorio P-Grab para colocar directamente sobre la funda del celular. Este elemento permite sujetar el equipo con un dedo y puede ayudar a mejorar el agarre y reducir el riesgo de caídas accidentales.

Por debajo de los $200.000, el Moto G04s se presenta así como una alternativa orientada a quienes priorizan una pantalla grande, batería de buena capacidad, cámara de alta resolución y almacenamiento ampliable, sin necesidad de pasar a modelos de gamas superiores.