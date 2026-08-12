Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros: el regalo ideal para este Día del Niño en Mercado Libre

A medida que se acerca el Día del Niño , encontrar un regalo que combine entretenimiento y tecnología puede convertirse en un verdadero desafío. En ese contexto, la Nintendo Switch OLED aparece como una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan una consola versátil que pueda utilizarse tanto en casa como fuera de ella.

La propuesta disponible en Mercado Libre suma además un detalle que puede inclinar la balanza para los fanáticos de Nintendo : incluye el juego Super Mario Bros Wonder, uno de los títulos más reconocidos de la compañía. De esta manera, el comprador recibe un paquete pensado para comenzar a jugar prácticamente desde el primer momento, sin necesidad de adquirir el juego por separado.

Más allá de tratarse de una consola orientada principalmente al público infantil, sus características permiten que también sea disfrutada por adolescentes y adultos . Su formato híbrido, la variedad de juegos disponibles y la posibilidad de utilizarla en diferentes modos hacen que siga siendo una de las propuestas más completas de Nintendo .

Uno de los principales atractivos de Nintendo Switch OLED es justamente su versatilidad. La consola puede utilizarse como un dispositivo portátil, pero también conectarse al televisor mediante el dock incluido para disfrutar de los juegos en una pantalla más grande.

Esta característica permite alternar entre diferentes formas de juego según el momento. Los usuarios pueden llevar la consola consigo y continuar sus partidas fuera de casa o utilizarla como una consola tradicional cuando están frente al televisor.

El modelo OLED incorpora una pantalla diseñada para ofrecer una experiencia visual más atractiva en el modo portátil. A esto se suma un almacenamiento interno de 64 GB, suficiente para instalar aplicaciones y algunos juegos, aunque puede resultar conveniente ampliar el espacio si se pretende acumular una biblioteca digital importante.

La Nintendo Switch OLED permite jugar en casa o fuera, gracias a su formato híbrido y portátil. Nintendo

Los Joy-Con y las funciones que amplían la experiencia

La Nintendo Switch OLED incluye los conocidos controles Joy-Con, que permiten jugar de manera individual o conectados a la consola. Además de los botones tradicionales, incorporan funciones específicas que amplían las posibilidades de interacción.

Entre ellas se encuentra un botón dedicado para realizar capturas de pantalla, una herramienta útil para guardar momentos de las partidas y compartirlos posteriormente.

Los Joy-Con también cuentan con una cámara infrarroja capaz de detectar formas y calcular la distancia respecto de determinados objetos. Estas características son aprovechadas por algunos juegos para ofrecer experiencias diferentes a las que propone una consola tradicional.

La Switch también permite acceder a diferentes aplicaciones descargables y contenidos online, por lo que sus posibilidades van más allá de los videojuegos. Dependiendo de las aplicaciones disponibles, es posible utilizarla para acceder a distintos contenidos de entretenimiento.

Nintendo Switch OLED incorpora pantalla mejorada, 64 GB de almacenamiento y múltiples opciones para disfrutar videojuegos familiares. Imagen generada por la IA

Todo lo necesario para comenzar a jugar

El paquete resulta especialmente interesante porque incluye los principales accesorios necesarios para utilizar la consola desde el primer día. En la caja se encuentra el dock, que permite conectar la Switch al televisor, además de las dos correas para los Joy-Con y el soporte Joy-Con Grip.

También se incluye un cable HDMI para realizar la conexión con el televisor, el adaptador de corriente y una guía de inicio rápido. A esto se suma el juego Super Mario Bros. Wonder, que completa una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan un regalo relacionado con Nintendo.

El título protagonizado por Mario ofrece una aventura de plataformas que puede disfrutarse tanto de manera individual como en compañía, una característica que refuerza el perfil familiar de esta promoción.

Una oferta que puede convertirse en uno de los regalos del Día del Niño

La Nintendo Switch OLED se presenta así como una alternativa para quienes buscan un dispositivo capaz de adaptarse a distintas situaciones y edades. Su formato portátil, la posibilidad de conectarla al televisor y la inclusión de Super Mario Bros Wonder hacen que el paquete resulte más completo que comprar únicamente la consola.

El aspecto que termina de hacer atractiva la propuesta es su precio promocional. Actualmente, el combo tiene un valor de $699.999 en Mercado Libre, frente a un precio anterior de $999.999, lo que representa un 30% de descuento. Además, la publicación ofrece la posibilidad de financiar la compra en 6 cuotas de $157.488.

Para quienes todavía no decidieron qué regalar este Día del Niño, esta combinación de consola y videojuego puede ser una alternativa difícil de pasar por alto, especialmente para los chicos que ya disfrutan de los videojuegos o quieren dar sus primeros pasos en el mundo de Nintendo.