Día del Niño 2026: todos los descuentos y cuotas para comprar regalos

Se acerca el Día del Niño y ya empezaron las promociones para ahorrar en la compra de juguetes, bicicletas, ropa, tecnología y otros regalos . En la previa al festejo, muchos supermercados, bancos y comercios lanzaron descuentos , reintegros y cuotas sin interés para aliviar el gasto de las familias.

Con ofertas que incluyen hasta un 40% de descuento y financiación de hasta 24 cuotas sin interés, distintas cadenas y entidades bancarias buscan incentivar las compras con beneficios que alcanzan tanto a locales físicos como a tiendas online.

Distintos comercios y bancos lanzaron descuentos para el Día del Niño.

La cadena ofrece promociones en distintas categorías para quienes busquen regalos:

Hasta el 17 de agosto, las compras en sucursales o en la tienda online cuentan con beneficios en juguetes de marcas y licencias como Disney, Marvel, Toy Story, Paw Patrol y Spider-Man.

Quienes paguen con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o Naranja X de cualquier banco accederán a:

30% de descuento en juguetes.

3 cuotas sin interés.

Qué descuentos ofrecen los bancos para el Día del Niño

Banco Provincia

El viernes 14 y sábado 15 de agosto, los clientes podrán aprovechar:

20% de descuento.

4 o 6 cuotas sin interés.

Válido con tarjetas Visa y Mastercard Banco Provincia en comercios adheridos como jugueterías, librerías y casas de deportes.

Además, si pagan con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante NFC suman un 10% de descuento extra, exclusivo para dispositivos Android.

Banco Ciudad

El Banco Ciudad preparó distintas promociones para la fecha:

En Coto: hasta 9 cuotas sin interés en juguetes y rodados para compras presenciales.

En Tienda Ciudad: hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, entre ellos juguetes, bicicletas, accesorios gamer y videojuegos.

Para acceder al beneficio es necesario pagar mediante QR desde la App Ciudad o Buepp utilizando tarjetas del banco.

Santander

Los beneficios están disponibles para clientes adheridos a Sorpresa Santander y se aplican los miércoles hasta el 26 de agosto.

Las promociones incluyen:

Cebra: 20% de descuento sin tope y hasta 6 cuotas sin interés.

Mimo & Co.: 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Grisino: 10% de descuento sin límite de reintegro y 6 cuotas sin interés.

En los dos últimos casos, el pago debe realizarse mediante QR desde la App Santander o MODO con tarjetas Visa Santander.

ICBC

Del 13 al 15 de agosto, los clientes del banco podrán acceder a:

30% de descuento.

Tope de reintegro de $50.000.

Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard ICBC.

La promoción alcanza a comercios de juguetes e indumentaria, entre ellos Cebra, El Mundo del Juguete, City Kids, Giro Didáctico, Magic Toys, Tío Mario, Champion, Dabra, Open Sports, Trip, Adidas y Nike.

Otra opción para regalar en el Día del Niño

Además de los regalos típicos del Día del Niño, Electro World Group lanzó promociones especiales en productos de tecnología, con hasta un 40% de descuento y 12 cuotas sin interés.

Algunas de las ofertas disponibles son: