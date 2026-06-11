Canasta básica: una familia necesitó más de $1.498.741 en mayo para no ser pobre
Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 2% y 2,4% en mayo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a mayo. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.498.741 para no ser pobre.
En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $681.246 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 2% y 2,4%, respectivamente, con respecto a abril.
Cuánto necesita una familia para no ser pobre
En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.193.173 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.576.346. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $485.030 para no ser pobre.
Mientras que la variación de la CBT acumulada desde principo de año fue 14,5%, el valor interanual está en 34,9%.
En cuánto quedó la línea de indigencia
En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $220.468 por adulto equivalente, número que se traslada a $542.351 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $716.521.
Desde principio de año, la CBA creció un 15,6% y la variación interanual es del 36,2%.