Canasta básica: una familia necesitó más de $1.469.768 en abril para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a abril. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.469.768 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $665.053 para no caer en la indigencia . El mismo indica que la Canasta Básica Total ( pobreza ) y la Canasta Básica Alimentaria ( indigencia ) aumentaron un 2,5% y 1,1%, respectivamente, con respecto a marzo.

En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.170.106 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.545.872. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $475.653 para no ser pobre.

Mientras que la variación de la CBT acumulada desde principo de año fue 12,3%, el valor interanual está en 32,4%.

nea inflacion tres El Indec reveló el dato de la Canasta Básica.

En cuánto quedó la línea de indigencia

En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $215.228 por adulto equivalente, número que se traslada a $529.460 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $699.490.

Desde principio de año, la CBA creció un 12,8% y la variación interanual es del 32,4%.