Canasta básica: una familia necesitó más de $1.400.000 en marzo para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 2,6% y 2,2% en marzo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a marzo. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.434.464 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $658.011 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 2,6% y 2,2%, respectivamente, con respecto a febrero.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.142.000 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.508.740. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $464.228 para no ser pobre.

Mientras que la variación de la CBT acumulada desde fue 9,6%, el valor interanual está en 30,4%.

changuito super El Indec reveló el dato de la canasta básica. NA En cuánto quedó la línea de indigencia En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $212.949 por adulto equivalente, número que se traslada a $523.853 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $692.083 .