Canasta básica: una familia necesitó casi $1.400.000 en febrero para no ser pobre
Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 2,7% y 3,2% en febrero.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a febrero. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.397.672 para no ser pobre.
En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $644.088 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 2,7% y 3,2%, respectivamente, con respecto a enero.
Cuánto necesita una familia para no ser pobre
En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.112.710 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.470.043. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $452.321 para no ser pobre.
Mientras que la variación de la CBT acumulada desde enero fue 6,8%, el valor interanual está en 32,1%.
En cuánto quedó la línea de indigencia
En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $208.443 por adulto equivalente, número que se traslada a $512.769 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $677.439.
Entre enero y febrero, la CBA creció un 9,3% y la variación interanual es del 37,6%.