Las Heras abrió las inscripciones para los Talleres Culturales 2026

Las Heras anunció que ya están disponibles las inscripciones para los Talleres Culturales de este año. Los detalles.

La Municipalidad de Las Heras, a través de la Dirección de Cultura, anunció la apertura de inscripciones para el ciclo de Talleres Culturales 2026, una propuesta que busca seguir fortaleciendo la participación artística y el acceso a la cultura en todo el departamento.

Con una oferta de más de 20 actividades, los talleres están pensados para vecinos de todas las edades y se dictarán en distintos puntos estratégicos del departamento, incluyendo las instalaciones de la Dirección de Cultura y diversos CEDRYS.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 11.29.02 AM Talleres culturales de Las Heras. Detalles sobre los talleres de Las Heras Entre las propuestas se destacan talleres de amigurumis, bordado mexicano, cerámica, guitarra, historia del arte, introducción al canto coral, murga, reciclado y teatro, entre otras disciplinas artísticas y culturales.

Las actividades están destinadas a todo público y cuentan con cupos limitados.

Las inscripciones están habilitadas a partir del 11 de marzo a través de la web: https://web6.lasheras.gob.ar/apex/f?p=120:109