Fue una histórica estación ferroviaria pero con el tiempo la usurparon y ahora analizan demolerla

Es una estación histórica de la red ferroviaria argentina con más de 100 años de trayectoria. Fue una de las destacadas en los inicios del ramal Mendoza-San Juan del Ferrocarril Buenos Aires-Pacífico. Ahora, testigo del crecimiento urbano de Las Heras , la estación Los Tamarindos y los edificios que se fueron construyendo en su entorno se integraron a bancos, dependencias municipales, escuelas y comercios. Pero no como correspondía .

La desidia durante años fue poniendo a los edificios en un estado crítico. Personas utilizaron las instalaciones para habitarlas de manera irregular, generando un entorno signado por la usurpación, la precariedad y delincuencia a metros de la zona de mayor confluencia en el municipio.

Cuando comenzó a hacerse realidad el proyecto para extender el Metrotranvía hasta Las Heras , esas personas fueron reubicadas y se montaron dos estaciones en su entorno: el parador Roca al sur y el parador Marcos Burgos al norte. Sin embargo, las instalaciones nuevamente fueron ocupadas . Personas con alojamiento transitorio, comercio irregular y aguantaderos delictivos a escasísimos metros de la plaza municipal Marcos Burgos y el estadio cubierto Vicente Polimeni.

Este martes, las autoridades de la comuna, encabezada por Francisco Lo Presti , buscaron darle una solución a la situación actual y atender un reclamo vecinal recurrente. En un operativo calificado como "pacífico" y articulado con el Gobierno de Mendoza y la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), intervinieron los edificios desalojando a las personas que se encontraban en el lugar.

A su vez, la STM (propietaria de los edificios) ya encargó obras a la empresa CEOSA para cerrar las estructuras definitivamente. Colocan columnas de ladrillos sobre aberturas, sellan con estructuras metálicas y retiran el mobiliario.

Desde la comuna reconocieron que fue una "desocupación consensuada" e insistieron en el hecho de que no fue necesario la utilización de la fuerza pública, a pesar de que las personas se encontraban cometiendo un ilícito. El intendente Lo Presti reconoció que fue un trabajo de años, ya que se encuentran censando y trabajando con las personas que usufructuaban las instalaciones desde hace tiempo, la mayoría en situaciones de complejidad social, con problemas de salud o consumos problemáticos. Un trabajo que tuvo complicaciones, porque cambiaban con el tiempo sus referentes.

Al momento de desalojar a las personas que usurpaban para poder extender el Metrotranvía, trabajaron para permitirles un hogar. En esta oportunidad, la municipalidad utilizó subsidios para facilitarle a las personas el desalojo. Reconocieron que la gestión implicó la recuperación de sus redes familiares para poder contactar a su entorno. Tarea que se llevó a cabo con el área de Desarrollo Social y la provincia.

los tamarindos estacion las heras 4

Qué pasa después del desalojo

El día después del desalojo no es un detalle menor. Porque los edificios, estratégicamente ubicados, son un claro objeto de recuperación urbana, pero los daños estructurales que poseen complican cualquier idea.

"Algunos edificios, previa evaluación edilicia y siempre en caso de que esté en condiciones, podrán ser destinados a distintos proyectos", reconoció a este medio el intendente Lo Presti. Recordó que en su etapa como secretario de Obras de la comuna hubo ideas que buscaban convertir el espacio en un polo gastronómico, las cuales no trascendieron. También lo pensaron como un espacio de exposición cultural para artistas lasherinos y mendocinos, pero no logró concretarse.

los tamarindos estacion las heras 5

Lamentablemente, la ausencia de intervención a tiempo (de muchos años atrás) puede ser irreversible. Desde la comuna reconocieron que muchas de las instalaciones están en tal grado de degradación que lo más conveniente sería la demolición, porque no reúnen condiciones de "habitabilidad, salubridad ni seguridad edilicia".

Será la Sociedad de Transporte de Mendoza la responsable de disponer de los mismos. Evaluarán sus condiciones y en caso de que se requiera, demolerán. Si no es necesario y los edificios pueden ser restituidos, el intendente Lo Presti adelantó que solicitarán un permiso para utilizarlos.

Además, las estructuras se complementan con el Paseo de la Mujer, el espacio verde urbano que conecta la plaza Marcos Burgos hacia el este y es muy utilizada por los vecinos.