Aerolíneas Argentinas confirmó que mantendrá los vuelos a un destino soñado

La aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas confirmó que mantendrá durante todo 2026 su ruta hacia Aruba , luego de que el destino caribeño registrara una alta demanda desde su lanzamiento durante la última temporada de verano. La conexión, que comenzó como una apuesta estacional, se consolida ahora como parte permanente de su red internacional.

El primer vuelo hacia la isla, conocida como la “Isla Feliz”, se realizó el 4 de enero y rápidamente logró altos niveles de ocupación. El fuerte interés de los viajeros argentinos llevó a la compañía a ampliar su operación y sostener la venta de pasajes durante todo el año. De esta forma, Aruba se convierte en el tercer destino fijo de la aerolínea en el Caribe, junto con Cancún y Punta Cana.

A partir del 2 de mayo, la empresa incrementará la cantidad de vuelos desde Buenos Aires hacia la capital arubeña, Oranjestad. La frecuencia pasará de tres a cuatro vuelos semanales, sumando un servicio los sábados.

Los vuelos saldrán desde el aeropuerto de Ezeiza y serán operados con aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para entre 170 y 189 pasajeros.

El nuevo esquema prevé salidas los lunes, martes, sábados y domingos, reforzando la conectividad entre Argentina y el Caribe.

La operación de la ruta debió adaptarse a ciertas restricciones logísticas. Debido a que los vuelos no pueden sobrevolar el espacio aéreo de Venezuela, las aeronaves deben modificar su trayectoria. En algunos casos, el regreso hacia Buenos Aires realiza una escala técnica en Córdoba para reabastecimiento de combustible.

Además, la aerolínea mantendrá el vuelo directo entre Córdoba y Aruba al menos hasta el 24 de septiembre, lo que fortalece la conectividad internacional desde el interior del país. En cambio, la operación desde Mendoza, que había sido planificada como estacional, finalizó el 30 de enero.

Desde la Autoridad de Turismo de Aruba destacaron que la continuidad de los vuelos refleja el creciente interés del mercado argentino por la isla, conocida por sus playas de arena blanca y su clima estable durante todo el año.

La decisión de Aerolíneas Argentinas confirma el buen desempeño comercial de la ruta y refuerza la estrategia de la compañía de ampliar su presencia en el Caribe, un mercado cada vez más elegido por los turistas argentinos.