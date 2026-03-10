Iba en una moto robada, quiso escapar de la policía y le falló el motor: terminó detenido

El sospechoso, de 21 años, manejaba una moto robada. Intentó huir, pero sufrió un desperfecto mecánico y terminó tras las rejas.

El sospechoso de 21 años que fue detenido con una moto robada en Las Heras.

Un joven de 21 años fue detenido la tarde del lunes a bordo de una moto robada en Las Heras. El sospechoso intentó escapar de la policía, pero el rodado sufrió un desperfecto mecánico y terminó siendo atrapado. Así, quedó tras las rejas y a disposición de la Justicia.

El episodio tuvo lugar durante el mediodía cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaban maniobras preventivas a metros de la Subcomisaría Iriarte, en el interior del barrio 26 de Enero, y observaron a un sujeto a bordo de una moto sin chapa patente colocada.

Detenido y complicado Acto seguido, el conductor advirtió la presencia policial y trató de darse a la fuga a toda velocidad, aunque el vehículo le falló y fue inmediatamente interceptado por los uniformados.

Al entrevistarlo, el personal notó que la motocicleta en la que se movilizaba tenía el tambor de arranque dañado, motivo por el cual se le practicó el palpado de arma, que resultó negativo.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 16.55.28(1) La motocicleta recuperada en Las Heras. Gentileza. Posteriormente, se estableció contacto con personal de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, para verificar los números identificatorios del motor de la moto, una Zanella 150cc blanca. Así, confirmaron que presentaba pedido de sucuestro por una denuncia de hurto agravado.