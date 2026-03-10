Tras la decisión del juez de imputarlo por lesiones graves, el detenido perdió el control e intentó atacar al fiscal.

Un insólito y violento episodio tuvo lugar en la provincia de San Juan, donde un preso intentó agredir a un fiscal durante una audiencia. Un policía se interpuso y logró evitar el ataque. Al involucrado le sumaron una causa por daños.

Video: un preso intentó agredir a un fiscal Locura en San Juan un preso intentó agredir a un fiscal y terminó rompiendo una televisión El hecho ocurrió el jueves cuando un preso de 28 años, identificado como Axel Hernán Rojas, fue trasladado a los tribunales de San Juan. Cabe destacar que Rojas había sido condenado a 11 años, 2 meses y 15 días de prisión y tenía que enfrentar una audiencia en una causa por lesiones agravadas por haberle pegado con un palo a un agente penitenciario y fracturarle los dedos de una mano.

Durante la audiencia, el juez Alberto Caballero le negó a la defensa de Rojas cambiar al preso al pabellón de Sanidad y además lo imputó por el delito de “lesiones graves” por el ataque al penitenciario.

Tras el fallo, Rojas, en un ataque de furia, se levantó de la silla e intentó agredir al fiscal José Plaza. Un efectivo de la policía logró evitar el ataque. Sin embargo, el reo le pegó un puñetazo a una televisión que estaba en la sala. “Qué es lo que le pasa, tranquilo”, se le escucha decir a uno de los presentes.