Salió de la cárcel y su medio hermano le dio ocho puñaladas: cómo fue el brutal ataque en la Sexta Sección

Los vecinos de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza , se vieron conmocionados en la madrugada de este lunes por una pelea que se desató una pelea entre dos hombres con amplios historiales delictivos. Se trata de un hombre que atacó a su medio hermano, con quien mantenía fueres conflictos y le propinó ocho puñaladas mientras dormía.

El ataque a sangre fría ocurrió apenas horas después de que el medio hermano mayor había salido de prisión tras estar seis meses recluido. La víctima terminó recibiendo un total de ocho puñaladas.

Todo ocurrió a minutos de las 4.30 cuando, de acuerdo con la reconstrucción inicial, Facundo Alberto Villegas Cosme (34) atacó a su medio hermano Ricardo Alberto Riog Cosme (50) mientras este dormía en un domicilio de calles Olascoaga y Coronel Moldes , en la mencionada zona residencial capitalina.

Tras la salvaje agresión, policías fueron alertados mediante un llamado a la línea de emergencias 911 y se desplazaron a la escena. Allí, se encontraron con Riog Cosme con un grave sangrado en la espalda y la nuca, por lo que fue rápidamente trasladado al Hospital Lagomaggiore donde quedó internado.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el ataque ocurrió horas después de que la víctima recuperara la libertad luego pasar seis meses en prisión, purgando una condena por un episodio de lesiones dolosas agravadas por el vínculo y por mediar de violencia de género .

Extensos prontuarios

Tanto Riog Cosme como Villegas Cosme comparten algo más que su segundo apellido: una vida marcada por delitos y condenas.

El menor de los medio hermanos fue detenido y condenado por un robo simple en mayo de 2009, en lo que marcó el inicio de su vida delictiva. A partir de allí, registró varios robos y hurtos agravados.

En tanto, su más reciente aprehensión se registró días antes del ataque a su medio hermano: fue apenas unas semanas atrás, más precisamente el 28 de noviembre de este año, por averiguación de antecedentes. Por otro lado, su última condena fue dictada en septiembre de 2021, tras ser encontrado culpable por un hurto simple.

portada villegas cosme Facundo Alberto Villegas Cosme, acusado de apuñalar a su hermanastro mientas dormía.

En tanto, el mayor cuenta con un prontuario más abultado, ya que vienen teniendo roces con la ley desde 1995. Ese mismo año fue investigado, y luego sobreseído, por hechos como encubrimiento de hurto, robo o estafa.

Pese a los numerosos antecedentes, su primera condena recién llegó en 2013, por una causa de robo agravado por el uso de arma de fuego, que lo depositó varios años en una cárcel provincial.

Apuñalado tras recuperar la libertad

Los años siguientes estuvieron colmados de aprehensiones y detenciones varias, pero Riog Cosme volvería a quedar preso por una causa de violencia de género y el 14 de junio de este año fue condenado a seis meses por la jueza Natacha Cabeza, del Juzgado Penal Colegiado N°1, quien lo condenó por el delito de lesiones dolosas agravadas por el vínculo y por mediación de violencia de género.

portada roig cosme Ricardo Alberto Riog Cosme, herido con 8 puñaladas.

Este domingo el sujeto cumplió dicha condena y recuperó la libertad, pero horas después fue apuñalado por un miembro de su familia, quien tras el hecho quedó detenido mientras se investiga el caso a detalle.