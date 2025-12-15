Fue apuñalado ocho veces por su hermanastro: el conflicto familiar que desató el ataque en Ciudad

Dos hermanastros con antecedentes terminaron atacándose en Ciudad. Uno de estos fue hospitalizado tras ser apuñalado múltiples veces.

La pelea de hermanastros en Ciudad terminó con el mayor de los dos apuñalados e internado.

Una pelea entre hermanastros terminó con uno de estos gravemente herido con múltiples puñaladas, por las que fue hospitalizado. El hecho se desató durante la madrugada de este lunes dentro de los límites de Ciudad de Mendoza. Ambos familiares implicados cuentan con antecedentes penales.

Cómo fue el ataque en Ciudad El ataque ocurrió a partir de una pelea entre ambos, desatada aproximadamente a las 4.30 en plena vía pública. Concretamente, entre las calles Olascoaga y Coronel Moldes, cruce ubicado en la Sexta Sección de la capital provincial.

Allí, una riña entre los hermanastros escaló a un ataque a puñaladas del menor de estos, de 34 años, a su hermanastro mayor, de 50 años. La víctima terminó con ocho heridas cortopunzantes en la espalda y la nuca, por las que terminó siendo internado en el Hospital Laggomagiore.

Las autoridades entraron en conocimiento de esta situación por medio de una llamada a la línea de emergencias 911, donde se denunciaron gritos y un hombre perdiendo sangre tendido sobre la calle.

Al llegar se constataron las heridas de la víctima y se la desplazó al hospital ya mencionado. Por su parte, el atacante fue aprehendido por los efectivos actuantes, quedando a disposición de la Justicia.