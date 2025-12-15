Roberto Durrieu: "El crimen en la Argentina está organizado y las políticas de Estado están desorganizadas"

En los últimos años, el narcotráfico se convirtió en un factor que atraviesa a la Argentina de norte a sur. Barrios tomados por bandas criminales, fronteras permeables y una Justicia desorganizada dibujan un escenario donde el crimen avanza más rápido que el Estado .

En diálogo con MDZ , Roberto Durrieu detalló que el avance del narcotráfico en la Argentina se profundizó sin que el Estado estableciera una estrategia clara. El abogado fue contundente al señalar que el país “nunca tuvo un plan nacional” contra el crimen organizado. “Esa es la gran faltante”, sostuvo.

El letrado destacó que otros países de la región ya incorporaron este debate como prioridad. Durrieu mencionó especialmente a Brasil y Chile, donde las discusiones electorales giran en torno a cómo enfrentar al crimen organizado desde un enfoque integral. “Ahí tenés ejemplos cercanos que abordan la problemática de una manera mucho más integradora. Eso es lo que en la Argentina está faltando”, afirmó.

Consultado sobre esto, Durrieu no dudó: “Ambas”. Según explicó, ya existen organizaciones asentadas en la provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y zonas limítrofes del norte argentino. A esto se suman estructuras criminales extranjeras que ven al país como un lugar atractivo para expandir dos ramas esenciales: las armas y el lavado de dinero.

“Los países extranjeros empiezan a mirar a nuestro país como un buen lugar para establecer las bases del lavado de dinero.”, planteó. Para él, se trata de una tendencia sostenida y visible en causas penales, informes judiciales y movimientos financieros detectados en zonas estratégicas.

Una Justicia desorganizada

Durrieu advirtió que el problema no radica solo en el crecimiento del crimen organizado, sino en la forma en que el Estado responde. Sostuvo que existen “falencias” en el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial que dificultan las investigaciones de delitos complejos. “La incapacidad para investigar debidamente, acorde con el debido proceso, hace que muchas causas terminen siendo nulas”, afirmó.

¿REALMENTE SE CREE POSIBLE QUE VAMOS A MODIFICAR ESTA SITUACIÓN SOLAMENTE CON UN NUEVO CÓDIGO FEDERAL PENAL?

Como ejemplo, señaló que diferentes fiscalías investigan fragmentos de una misma organización criminal sin coordinación entre sí. “De repente hay un fiscal federal en Chaco investigando un aspecto y, al mismo tiempo, un fiscal ordinario en la Provincia de Buenos Aires investigando otro. Es extremadamente desorganizado”, explicó.

Señales contradictorias del Estado

El abogado cuestionó la intención del Gobierno de modificar el Código Penal sin garantizar antes el presupuesto y el personal necesarios para implementarlo. “Imponer un código sin presupuesto, sin personal, cuando el nuevo código exige de todo esto, es una contradicción”, afirmó. En su opinión, el problema central no es normativo sino operativo: “No es la falta de normas. Es la falta de aplicación de las normas”.

¿Aún es posible frenar el avance del narcotráfico?

Durrieu no cree que la Argentina esté en la misma situación que Brasil o Ecuador, pero sí considera que las señales actuales exigen una respuesta urgente. Para él, la solución requiere un plan federal consensuado.

“No sé si es descoordinación o falta de ponerse de acuerdo en temas fundamentales, pero la realidad es que pareciera que lo único que hay es un nuevo código federal”, cuestionó. Para concluir su análisis, dejó una contundente frase que refleja la realidad del país: “El crimen en la Argentina está organizado y las políticas de Estado están desorganizadas”.