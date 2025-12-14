Las Leoncitas cayeron ante Países Bajos y fueron subcampeonas del Mundial Junior de Hockey Chile 2025

En una final intensa, Las Leoncitas perdieron frente a Países Bajos y se quedaron con la medalla de plata en el Mundial Junior de Hockey Chile 2025.

Las Leoncitas no pudieron en la final del Mundial Junior de Hockey sobre Césped Chile 2025 y cayeron por 2-1 ante Países Bajos, el mejor seleccionado del mundo y campeón europeo, que se consagró bicampeón del certamen. El conjunto argentino dejó una imagen de entrega total y protagonizó un partido cargado de sufrimiento, esperanza y orgullo.

El encuentro se vivió a puro corazón argentino. El equipo dirigido por Juan Martín López afrontó un partido duro, con alta exigencia física y táctica, pero mostró una notable capacidad competitiva para plantarse de igual a igual frente a un rival de jerarquía internacional. El único gol del seleccionado nacional fue convertido por Lara Casas, que mantuvo con vida la ilusión albiceleste hasta el final.

leoncitas Las Leoncitas subcampeonas del Mundial Junior de Hockey Chile 2025. Juan Ignacio Saltiva / MDZ Más allá del resultado, la actuación de Argentina en el torneo fue ampliamente positiva. Las Leoncitas finalizaron en el segundo lugar del Mundial Junior, consolidándose como una de las grandes potencias de la disciplina a nivel internacional y ratificando el crecimiento del hockey femenino juvenil.

Argentina tiene a la mejor jugadora del mundo en hockey junior MILAGROS ALASTRA Juan Ignacio Saltiva / MDZ Además, el seleccionado argentino celebró un logro individual destacado: la mendocina Milagros Alastra fue elegida como la mejor jugadora del mundo, un reconocimiento que jerarquiza aún más la campaña albiceleste en Chile.

El podio del Mundial Junior de Hockey Chile 2025 El podio del Mundial Junior de Hockey Chile 2025 lo completó Bélgica, que se quedó con la medalla de bronce tras golear por 5-1 a China en el partido por el tercer puesto. Argentina obtuvo la medalla de plata, mientras que Países Bajos se consagró campeón y bicampeón del certamen.