Messi y Dibu Martínez revelaron detalles muy fuertes de la charla técnica de Scaloni antes de la final ante Francia
Messi, Dibu Martínez, Rodrigo De Paul y Walter Samuel recordaron un momento único en el vestuario argentino antes de la definición ante Francia.
La intimidad de la Selección argentina campeona del mundo volvió a emocionar a los hinchas. En la serie documental El método Scaloni, varios referentes del plantel recordaron cómo fue la charla técnica previa a la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, una reunión marcada por las lágrimas y la emoción.
Dibu Martínez fue uno de los primeros en reconstruir aquella escena. Según contó, Lionel Scaloni comenzó explicando algunos detalles tácticos y le marcó especialmente a Ángel Di María que atacara constantemente por el sector de Jules Koundé. Sin embargo, la emoción terminó ganándole la pulseada. "Habló dos minutos y empezó a llorar. 'Bueno, quiero decirles...'. Y no podía", relató el arquero entre risas.
La anécdota inédita que contó el plantel de la Selección argentina campeón del mundo
Lionel Messi confirmó la situación y recordó que el entrenador intentó delegar la palabra en Pablo Aimar. "Cuando va a hablar medio que dice: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Y le contesta: 'Yo tampoco'", contó el capitán argentino sobre uno de los momentos más emotivos de aquella jornada.
Rodrigo De Paul agregó que luego recurrieron a Walter Samuel para intentar continuar con la charla, pero tampoco pudo. Finalmente, quien tomó la palabra fue Matías Manna, integrante del cuerpo técnico y responsable del análisis de video, aunque también atravesado por los nervios y la emoción del momento.
A pesar de que casi nadie pudo completar su discurso, el mensaje llegó igual. "Fue una charla técnica a su manera, transmitió lo que él quería", explicó De Paul. Samuel, fiel a su humor, cerró la anécdota con una frase que resume perfectamente aquella escena inolvidable: "Creo que fue la peor charla técnica del mundo". Y, sin embargo, terminó antecediendo a la tercera estrella de la historia argentina.