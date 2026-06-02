Messi y Dibu Martínez revelaron detalles muy fuertes de la charla técnica de Scaloni antes de la final ante Francia

Messi, Dibu Martínez, Rodrigo De Paul y Walter Samuel recordaron un momento único en el vestuario argentino antes de la definición ante Francia.

SUna historia inédita salió a la luz sobre los minutos previos a la final del Mundial de Qatar 2022 con Francia. Foto: Archivo

La intimidad de la Selección argentina campeona del mundo volvió a emocionar a los hinchas. En la serie documental El método Scaloni, varios referentes del plantel recordaron cómo fue la charla técnica previa a la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, una reunión marcada por las lágrimas y la emoción.

Dibu Martínez fue uno de los primeros en reconstruir aquella escena. Según contó, Lionel Scaloni comenzó explicando algunos detalles tácticos y le marcó especialmente a Ángel Di María que atacara constantemente por el sector de Jules Koundé. Sin embargo, la emoción terminó ganándole la pulseada. "Habló dos minutos y empezó a llorar. 'Bueno, quiero decirles...'. Y no podía", relató el arquero entre risas.

La anécdota inédita que contó el plantel de la Selección argentina campeón del mundo La insólita charla técnica de Scaloni antes de la final del Mundial 2022

Lionel Messi confirmó la situación y recordó que el entrenador intentó delegar la palabra en Pablo Aimar. "Cuando va a hablar medio que dice: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Y le contesta: 'Yo tampoco'", contó el capitán argentino sobre uno de los momentos más emotivos de aquella jornada.

Rodrigo De Paul agregó que luego recurrieron a Walter Samuel para intentar continuar con la charla, pero tampoco pudo. Finalmente, quien tomó la palabra fue Matías Manna, integrante del cuerpo técnico y responsable del análisis de video, aunque también atravesado por los nervios y la emoción del momento.