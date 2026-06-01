Messi ya está en Kansas City con la Selección argentina: el efusivo abrazo del utilero al bajar del avión

Lionel Messi y Rodrigo De Paul llegaron juntos a la concentración de Argentina. Marito De Stéfano, que los estaba esperando, no pudo contenerse al ver al 10.

El Mundial 2026 será el sexto que dispute Lionel Messi. Si bien ya se presuponía de antemano, recién fue confirmado el pasado jueves con el anuncio de la lista de 26 de Lionel Scaloni. Y este domingo por la noche, a 16 días del debut de la Selección argentina contra Argelia, el capitán ya se sumó a la delegación.

Hace tan solo algunas horas, la Pulga y Rodrigo De Paul, que viajaron juntos desde Miami, arribaron a Kansas City, donde concentrará la Scaloneta y a donde ya había llegado la mayor parte del plantel durante el transcurso del día. Sin embargo, todos estaban aguardando la aparición del 10, figura y emblema del equipo.

El arribo de Lionel Messi y Rodrigo de Paul a Kansas City El arribo de Lionel Messi y Rodrigo de Paul a Kansas City TyC Sports Al momento de bajar del avión, ambos futbolistas del Inter Miami fueron abordados por algunos hombres de la AFA. Entre ellos se encontraba nada menos que Mario De Stéfano, el histórico utilero que trabaja con la Albiceleste desde 1997 y que conoce a Leo desde su más temprana juventud, casi como si se tratara de un segundo padre.

Al verlo, Marito no pudo contener la emoción. Después de una saludo afectuoso pero formal con el Motorcito, amagó a hacer lo mismo con el astro rosarino, pero inmediatamente cambió de idea y le dio un fuerte y sentido abrazo con el que lo levantó del piso. Esta emotiva imagen no tardo en viralizarse en redes sociales.

El abrazo de Marito a Lionel Messi El abrazo de Marito a Lionel Messi TyC Sports Luego de Messi y De Paul, fueron llegando a Kansas City otros de los jugadores que viajaron por su cuenta a Estados Unidos desde los respectivos países en los que juegan con sus clubes, como Lisandro Martínez y el Dibu Martínez, que llegaron juntos desde Inglaterra, Lautaro Martínez, proveniente de Italia, y Facundo Medina, desde Francia.