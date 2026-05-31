Rafa Nadal eligió a las 10 grandes leyendas del deporte mundial: Federer y Messi quedaron afuera

La figura de Rafael Nadal vuelve a ocupar un lugar central en el mundo del tenis, aunque esta vez lejos de las canchas. Mientras Roland Garros 2026 se desarrolla en París , el español estrenó en Netflix una serie documental que repasa los momentos más importantes de una carrera que lo convirtió en una de las máximas leyendas del deporte.

La producción, titulada Rafa, ofrece imágenes inéditas, testimonios y recuerdos de más de dos décadas en la élite del tenis mundial. Además, muestra aspectos poco conocidos de la vida profesional y personal del exnúmero uno del mundo.

En el marco de la promoción del documental, Nadal participó de una dinámica organizada por Netflix Deportes en la que debió elegir a las diez mayores leyendas del deporte. La selección incluyó figuras de distintas disciplinas y dejó algunas sorpresas.

Sin establecer un orden específico, el extenista español confeccionó una lista integrada por nombres que marcaron época en sus respectivos deportes.

Los elegidos fueron:

Michael Jordan

Jack Nicklaus

Tiger Woods

Novak Djokovic

Muhammad Ali

Michael Schumacher

Usain Bolt

Michael Phelps

Diego Maradona

Pelé

Diego Maradona Rafa Nadal nombró a Diego Maradona entre las 10 leyendas del deporte. LA NACIÓN

La nómina reúne a campeones que dominaron sus disciplinas durante largos períodos y que dejaron una huella trascendental en la historia del deporte mundial.

Las ausencias que llamaron la atención

Más allá de los nombres incluidos, buena parte de la repercusión estuvo relacionada con quienes quedaron fuera de la lista. Entre ellos aparecen dos figuras que suelen integrar cualquier debate sobre los mejores deportistas de todos los tiempos.

Por un lado, no figura Lionel Messi, considerado por muchos especialistas y aficionados como el mejor futbolista de la historia. La presencia de Maradona y Pelé entre los elegidos hizo aún más llamativa la ausencia del capitán de la Selección argentina.

La otra omisión destacada fue la de Roger Federer. El suizo compartió gran parte de su carrera con Nadal y protagonizó una de las rivalidades más emblemáticas que haya tenido el tenis profesional de los últimos años. Aunque terminó por detrás de Nadal y Djokovic en cantidad de títulos de Grand Slam, su influencia dentro del circuito y su impacto global fueron determinantes para una generación entera de aficionados.

Nadal y Federer, dos tenistas que marcaron una era que llega a su fin. Foto: Archivo Rafael Nadal y Roger Federer marcaron una era.

De todos modos, la elección de Nadal no buscó establecer un ranking definitivo, sino destacar a aquellos deportistas que, a su criterio, representan la grandeza competitiva y el legado histórico en el deporte.