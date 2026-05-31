Roland Garros 2026: el cuadro de cuartos de final toma forma, con Zverev como favorito

Roland Garros 2026 comienza a transitar sus jornadas más importantes. Luego de una primera semana cargada de sorpresas, el segundo Grand Slam de la temporada empieza a definir el cuadro de cuartos de final y deja abierto un escenario impensado hace apenas unos días .

Las tempranas eliminaciones de Jannik Sinner, número uno del mundo, y Novak Djokovic, cuarto preclasificado, modificaron por completo el panorama en París y generaron una oportunidad inédita para varios de los principales aspirantes al título.

Entre ellos aparece Alexander Zverev , actual número tres del ranking ATP , que vuelve a instalarse en las instancias decisivas del torneo francés y mantiene intacta la ilusión de conquistar el primer Grand Slam de su carrera.

El alemán dio un nuevo paso al derrotar al neerlandés Jesper De Jong, quien había ingresado al cuadro principal como lucky loser. Con ese triunfo, Zverev alcanzó por decimoséptima vez los cuartos de final de un Grand Slam y por octava ocasión en Roland Garros .

Además, el resultado confirmó su notable regularidad en París, donde suma seis presencias consecutivas entre los ocho mejores jugadores del certamen. Su actuación más destacada sigue siendo la final de 2024, cuando cayó ante Carlos Alcaraz en un partido de cinco sets.

Sin embargo, el próximo desafío promete ser exigente. En cuartos de final se medirá con el español Rafael Jódar, una de las grandes irrupciones de la temporada. El joven de 19 años remontó dos sets ante Pablo Carreño Busta para imponerse por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, logrando así el mejor resultado de su todavía corta carrera.

zverev jodar Zverev y Jódar se verán las caras en cuartos de final de Roland Garros. X @rolandgarros

Para Jódar será su primera experiencia en cuartos de final de un Grand Slam y apenas su segunda participación en un cuadro principal de esta categoría, una muestra del impacto que está generando en el circuito.

Cerúndolo sigue en carrera y varios cruces esperan definición

La parte superior derecha del cuadro todavía debe completar sus enfrentamientos. De allí saldrá el rival del ganador entre Zverev y Jódar. Uno de los cruces pendientes enfrentará al ruso Andrey Rublev, dos veces cuartofinalista en Roland Garros, con el checo Jakub Mensik. Del otro lado aparecen el noruego Casper Ruud, finalista en las ediciones 2022 y 2023, y el brasileño Joao Fonseca, quien llega con gran impulso tras eliminar a Djokovic en una de las grandes sorpresas del torneo.

Mientras tanto, la llave inferior terminará de definirse este lunes con varios encuentros atractivos. El argentino Juan Manuel Cerúndolo buscará seguir haciendo historia cuando enfrente al italiano Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon 2021.

juan manuel cerúndolo Gran torneo de Juan Manuel Cerúndolo, que dio la sorpresa y eliminó al número 1 del mundo. NA

También jugarán Frances Tiafoe contra Matteo Arnaldi, Felix Auger-Aliassime frente al chileno Alejandro Tabilo y Flavio Cobolli ante el estadounidense Zachary Svajda.

Así está el cuadro rumbo a los cuartos de final

Juan Manuel Cerúndolo / Matteo Berrettini vs. Frances Tiafoe / Matteo Arnaldi

Felix Auger-Aliassime / Alejandro Tabilo vs. Flavio Cobolli / Zachary Svajda

Jakub Mensik / Andrey Rublev vs. Casper Ruud / Joao Fonseca

Rafael Jódar vs. Alexander Zverev

Con varios candidatos históricos fuera de competencia y nuevas figuras emergiendo en el circuito, Roland Garros 2026 se encamina hacia una definición tan abierta como imprevisible.