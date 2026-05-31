La inesperada escena de Marcelo Bielsa en el anuncio de la lista de Uruguay para el Mundial
El Loco Bielsa se robó todas las miradas en la presentación de los 26 jugadores convocados de Uruguay para el Mundial.
El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 futbolistas que representarán a la selección de Uruguay en el Mundial 2026, con la ausencia del lateral Nahitan Nández como principal novedad. El lateral ex Boca era habitual titular durante las Eliminatorias Sudamericanas y quedó fuera de la convocatoria por motivos extrafutbolísticos.
La nómina tiene como máxima figura a Federico Valverde, quien además será el capitán del equipo. También integran el plantel referentes como Ronald Araújo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.
Entre los convocados aparecen únicamente dos futbolistas del fútbol argentino: Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, y Matías Viña, defensor de River Plate. Muslera, de 39 años, disputará su quinto Mundial con la Celeste.
La presentación se realizó mediante un video difundido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), acompañado por la canción “Cielo de un solo color” de No Te Va Gustar, elegida por los hinchas en una votación.
Video: con la actuación de Bielsa, Uruguay presentó los 26 para el Mundial
La producción reunió a distintas personalidades de la cultura y el deporte uruguayo y tuvo a Bielsa como protagonista. El entrenador aparece en bicicleta repartiendo diarios con los nombres de los convocados y cierra el clip junto al mensaje: “26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste”.
El Mundial 2026 será la tercera Copa del Mundo de Bielsa como entrenador, tras sus experiencias con Argentina en 2002 y Chile en 2010. Además, el rosarino anunció recientemente que dejará el cargo una vez finalizada la participación de Uruguay en el torneo.
La Celeste integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Debutará el 15 de junio frente al seleccionado saudí en Miami, jugará el 21 ante Cabo Verde en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra España en Guadalajara.
La lista de 26 jugadores convocados de Uruguay para el Mundial 2026
Arqueros
- Fernando Muslera - Estudiantes de La Plata
- Sergio Rochet - Internacional de Porto Alegre
- Santiago Mele - Monterrey
Defensores
- Ronald Araújo - Barcelona
- José María Giménez - Atlético Madrid
- Santiago Bueno - Wolverhampton
- Sebastián Cáceres - América de México
- Mathías Olivera - Napoli
- Guillermo Varela - Flamengo
- Matías Viña - River Plate (ARG)
- Joaquín Piquerez - Palmeiras
- Juan Manuel Sanabria - Real Salt Lake
Mediocampistas
- Federico Valverde - Real Madrid
- Rodrigo Bentancur - Tottenham Hotspur
- Manuel Ugarte - Manchester United
- Emiliano Martínez - Palmeiras
- Rodrigo Zalazar - Sporting de Portugal
- Giorgian De Arrascaeta - Flamengo
- Nicolás De La Cruz - Flamengo
- Agustín Canobbio - Fluminense
- Maximiliano Araújo - Sporting de Portugal
- Brian Rodríguez - América de México
- Facundo Pellistri - Panathinaikos
Delanteros
- Darwin Núñez - Al-Hilal
- Federico Viñas - Real Oviedo
- Rodrigo Aguirre - Tigres