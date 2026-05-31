La "regla de los 10 segundos" tuvo su primer gran impacto antes del Mundial 2026

El Mundial 2026 incorporará una serie de modificaciones reglamentarias destinadas a agilizar el desarrollo de los partidos . Una de ellas, conocida como la " regla de los 10 segundos", ya tuvo una de sus primeras aplicaciones en un encuentro internacional y terminó influyendo directamente en el resultado.

La situación ocurrió este domingo durante el amistoso que Japón le ganó 1-0 a Islandia en Tokio. Cuando el partido transitaba sus minutos finales, una demora en una sustitución derivó en una sanción que dejó temporalmente a uno de los equipos con un jugador menos.

La acción llamó la atención porque permitió observar en la práctica cómo funcionará una de las normas que formarán parte de la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, incorporará medidas para reducir demoras.

La acción se produjo a los 86 minutos, cuando el marcador permanecía igualado 0-0. En ese momento, el entrenador de Islandia, Arnar Gunnlaugsson, dispuso dos modificaciones para afrontar los últimos minutos del amistoso.

La primera sustitución se realizó con normalidad: Gretarsson abandonó el campo de juego y fue reemplazado por Hermannsson. Sin embargo, la segunda variante encontró un obstáculo inesperado.

Kristian Hlynsson tardó más de diez segundos en retirarse del terreno de juego, superando el límite establecido por la nueva normativa. Ante esa situación, el árbitro polaco Damian Kos aplicó el reglamento y sancionó al futbolista con tarjeta amarilla.

Una nueva norma cambió el final de Japón-Islandia y anticipó lo que se verá en el Mundial Una nueva norma cambió el final de Japón-Islandia y anticipó lo que se verá en el Mundial

Además, impidió temporalmente el ingreso del reemplazante, Thorvaldsson, por lo que Islandia debió disputar un minuto con diez jugadores. La consecuencia fue inmediata: durante ese período de superioridad numérica, Koki Ogawa encontró espacios en el área y convirtió el único gol del partido para darle la victoria a Japón por 1-0.

Qué dice la nueva regla de los 10 segundos

La denominada "regla de los 10 segundos" fue diseñada para combatir una práctica habitual en el fútbol: las demoras deliberadas durante las sustituciones para consumir tiempo de juego.

A partir de esta modificación, los futbolistas reemplazados deben abandonar el campo con rapidez. Si exceden el tiempo permitido, el árbitro puede sancionarlos disciplinariamente y retrasar el ingreso del sustituto, generando una inferioridad numérica momentánea para su equipo.

El caso registrado en Tokio fue uno de los primeros ejemplos visibles de la aplicación de esta norma y mostró cómo una acción aparentemente menor puede alterar el desarrollo de un partido.