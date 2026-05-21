Mundial 2026: Marcelo Bielsa hizo un anuncio de último momento que revoluciona a Uruguay

A falta de tan solo 24 días para del debut de la Selección uruguaya en la Copa del Mundo, Marcelo Bielsa adelantó una fuerte decisión profesional.

Faltan 20 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 24 para el debut de la Selección de Uruguay contra Arabia Saudita por el Grupo H. El elenco oriental, que siempre apunta a ser candidato, llega un tanto a los tumbos y con su director técnico, Marcelo Bielsa, muy resistido por la prensa, los hinchas y varios exfutbolistas.

El ciclo del Loco, que había comenzado muy bien en su primer año y medio tras su llegada a principios de 2023, se vino abajo luego de la Copa América 2024, especialmente con las explosivas declaraciones de Luis Suárez. Se las arregló igualmente para clasificar en los primeros puestos de las Eliminatorias, pero nunca pudo reencaminar al equipo del todo bien, por lo que en las últimas horas el entrenador argentino hizo un fuerte anuncio.

Marcelo Bielsa anunció que dejará Uruguay tras el Mundial 2026 Marcelo Bielsa anunció que dejará Uruguay tras el Mundial 2026 El Espectador Deportes "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo", adelantó Bielsa este jueves por la noche en un evento que organizó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para analizar el trabajo realizado por el cuerpo técnico y realizar un balance de los últimos tres años y medio desde Qatar 2022 hasta hoy.

"Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo", remarcó a continuación. Y destacó la enorme oportunidad que tuvo al asumir este importante compromiso con la Celeste: "Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial".

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, había anticipado esta decisión del Loco unos minutos antes de darle la palabra: "Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano", contó el dirigente uruguayo.