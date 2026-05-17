Fue dirigido por Bielsa y Bianchi, salió campeón y dejó todo para vivir en la montaña mendocina

Mientras muchos exfutbolistas siguen ligados al ruido del fútbol, Juan Carlos Falcón eligió un camino completamente distinto. El ex mediocampista campeón con Vélez Sarsfield en 1998, dirigido por Marcelo Bielsa , decidió alejarse de las canchas y apostar por una vida mucho más tranquila en Mendoza .

Hoy, lejos de los estadios y las concentraciones, vive en Potrerillos, rodeado de montañas, naturaleza y turismo. Allí construyó junto a su familia un complejo de cabañas y encontró una nueva forma de vida. La historia fue contada originalmente por La Nación.

Falcón supo compartir plantel con figuras importantes del fútbol argentino y fue dirigido nada menos que por Marcelo Bielsa y Carlos Bianchi . Además de Vélez, tuvo pasos por Racing Club, Colón de Santa Fe, Godoy Cruz Antonio Tomba y clubes del exterior. Sin embargo, tras el retiro tomó una decisión radical: abandonar la vida del futbolista profesional para mudarse definitivamente a Mendoza.

“Prioricé calidad de vida”, explicó el exjugador en diálogo con La Nación. En Potrerillos encontró el lugar ideal para desconectarse de la presión y empezar de cero. Hoy se dedica al turismo, recibe huéspedes y disfruta de una rutina completamente distinta a la del fútbol profesional.

El ex volante contó que la idea surgió tras comprar un terreno “pelado” en la montaña mendocina y comenzar lentamente la construcción de las cabañas. Con el tiempo, el proyecto se transformó en su nueva fuente laboral y en un cambio de vida definitivo.

“Acá tenés que agarrar la pala y aprender”, relató sobre su presente alejado del lujo y la exposición mediática. También reconoció que ya no busca el dinero que generaba el fútbol, sino tranquilidad y libertad.

La historia de Falcón representa uno de esos casos poco habituales donde un exfutbolista decide correrse completamente del ambiente. Y Mendoza, entre montañas y paisajes, terminó siendo el lugar elegido para empezar otra vida.