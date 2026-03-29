El incómodo ida y vuelta entre Bielsa y un traductor tras el amistoso de Uruguay e Inglaterra: "No le entiendo nada"

Marcelo Bielsa tuvo un insólito intercambio con el traductor oficial durante la rueda de prensa posterior al empate entre la Selección de Uruguay e Inglaterra.

El pasado viernes, la Selección de Uruguay empató 1-1 en su primer amistoso de la fecha FIFA de marzo frente a Inglaterra en Wembley. En un encuentro bastante parejo, los británicos comenzaron ganando con un gol de Ben White al minuto 81, pero Federico Valverde consiguió marcar de penal la igualdad en tiempo de descuento.

Fue una buena prueba para el equipo de Marcelo Bielsa a dos meses y medio del Mundial 2026, en el que le tocó un grupo difícil, el cual comparte con España. Pero más allá de lo deportivo, tomó gran notoriedad un muy incómodo momento que se produjo en la conferencia post partido, cuando los periodistas ingleses comenzaron a interrogar al DT argentino.

El incómodo ida y vuelta entre Marcelo Bielsa y el traductor El incómodo ida y vuelta entre Marcelo Bielsa y el traductor El Loco, a quien nunca le tembló el pulso a la hora de contrariar a sus interlocutores en las ruedas de prensa, en una de las primeras preguntas terminó interrumpiendo al traductor oficial, ya que no lograba comprender lo que le estaba diciendo: "Es que no le entiendo nada. La persona que traduce habla muy despacio y me cuesta entender; no oigo bien, ¿me puede hablar más alto y más pausado?", reclamó en una primera instancia.

Pero ese no sería el primer malentendido y se terminaría dando un insólito ida y vuelta entre ambos. Más adelante, ante una consulta sobre si enfocarse en el aspecto físico de Inglaterra podía ser peligroso, el entrenador de la Celeste volvió a la carga: "¿Y cuál sería la pregunta? Mire, no le quiero faltar el respeto contestando una pregunta que no entendí", apuntó.