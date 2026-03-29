Duro: el pedido a la prensa de Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, tras ser goleado 5-2 por Bélgica

Estados Unidos sufrió una dura derrota en su propia casa y Mauricio Pochettino eligió llevar calma de cara al Mundial que comenzará en unos meses. Qué dijo.

Pocchettino y una derrota que sembró la preocupación en Estados Unidos pensando en la Copa del Mundo.

La Selección de Estados Unidos cayó 5-2 ante Bélgica en un amistoso internacional y, tras el partido, Mauricio Pochettino salió a ponerle calma a la situación. A menos de tres meses del Mundial, el golpe fue fuerte, pero el mensaje del DT argentino buscó bajar la espuma.

El mensaje de Mauricio Pochettino tras el duro 2-5 ante Bélgica en un amistoso “Lo último que hay que hacer es preocuparse por el Mundial”, sentenció el exentrenador del Tottenham y PSG. Claro, una frase que apunta directamente a bajar la presión en un proceso que todavía está en construcción.

De todas formas, Pochettino no esquivó la autocrítica. Si bien reconoció el impacto del resultado abultado, eligió mirar el vaso medio lleno. “Por supuesto, un 5-2 siempre es difícil de aceptar, es doloroso. Pero podemos sacar muchas cosas positivas. El primer tiempo fue realmente bueno", remarcó en conferencia de prensa.

Mauricio Pochettino 2.jpg El DT argentino confía en que la selección anfitriona puede llegar lejos en el Mundial. @ussoccer El análisis del técnico del combinado norteamericano también puso el foco en lo hecho durante el primer tiempo, donde entendió que su equipo fue superior: “El primer tiempo fue realmente bueno. Jugamos mejor que Bélgica y generamos más ocasiones en esos 45 minutos”.