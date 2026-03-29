Pezzella confesó la crisis que atravesó antes de romperse los ligamentos: "Mi salud mental no estaba bien"

Mientras cuenta los días para volver a las canchas, Germán Pezzella sorprendió al revelar las complejidades que vivió con la camiseta de River en el pasado.

Pezzeila se rompió los cruzados en agosto de 2025 y todavía no regresó a las canchas. Foto: Prensa River

Mientras encara los últimos tramos de su recuperación y sueña con volver a ponerse la camiseta de River, Germán Pezzella sorprendió con una confesión íntima sobre el duro momento que atravesó antes de romperse los ligamentos cruzados. Lejos de esquivar el tema, el defensor se mostró sincero y reflexivo.

Las reflexiones de Germán Pezzella sobre la salud mental, algo que vivió en carne propia En una entrevista con Sofía Martínez, el campeón del mundo reconoció que “el último año previo a la lesión, mi salud mental no estaba pasando por un buen momento”. Una frase que deja en claro que el problema venía de arrastre y no fue algo repentino.

De hecho, el propio Pezzella ya había dado señales de alerta tiempo antes de la lesión. “Los meses pasados fueron complicados y me jugaron una mala pasada”, había contado en su momento, anticipando un contexto personal complejo que terminó impactando en su carrera.

Con el diario del lunes, el ex Betis hizo una fuerte reflexión: “Todo tiene una consecuencia, cuando estás en ese camino un poco raro u oscuro que frecuentás, terminan mandándote algo para llamarte la atención y decir ‘hay que frenar’. Personalmente no estaba pasando un buen momento, y con la lesión tuve que empezar de cero a intentar, desde donde puedas, agarrar un hilito para tirar y volver a ser”.

Las duras declaraciones de Germán Pezzella sobre sus problemas de salud mental en River. Las duras declaraciones de Germán Pezzella sobre sus problemas de salud mental en River. Video X: @SofiMMartinez “Fue como una gran enseñanza para mí, porque en la vorágine que vivimos nosotros muchas veces nos aislamos por el nivel de exposición… Cuando las pude ver dije ‘no’”, deslizó, dejando en evidencia un cambio de perspectiva.