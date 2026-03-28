Una joya que River blindó con una cláusula récord está en la órbita de un grande europeo

El juvenil de River es seguido por un equipo europeo que evalúa seriamente avanzar en el próximo mercado de pases.

En Europa siguen a una figura de River y analizan avanzar en el próximo mercado.

En Núñez lo cuidan como oro y en Europa ya lo tienen en carpeta. Ian Subiabre empieza a meterse de lleno en el radar del fútbol europeo. El juvenil de River, una de las grandes promesas del club, despertó el interés de varios equipos importantes y ahora aparece con fuerza el Borussia Dortmund como posible destino.

Desde Alemania aseguran que el club alemán lo sigue de cerca y podría avanzar en el próximo mercado de pases. Según informó el prestigioso diario Bild, el equipo de la Bundesliga estaría dispuesto a realizar una oferta por el extremo nacido en Comodoro Rivadavia.

Ian Subiabre interesa en Europa y River lo blindó con una cláusula récord subiabre Ian Subiabre, la joven promesa de River Plate. Instagram @iansubiabre No es la primera vez que su nombre suena en el exterior. En los últimos meses también fue vinculado con Barcelona y Chelsea, mientras que River ya rechazó una propuesta concreta del Trabzonspor de Turquía y decidido a retenerlo.

Consciente de su proyección, el club de Núñez se movió rápido: renovó su contrato hasta diciembre de 2028 y le fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, una cifra que refleja la expectativa que tienen sobre su futuro.