Ni Palermo ni Farré: Gimnasia y Esgrima confirmó a su nuevo DT tras la salida de Ariel Broggi

El Lobo mendocino hizo oficial la llegada de un entrenador con experiencia para salir del mal momento futbolístico por el que atraviesa.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza oficializó la llegada de un nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Ariel Broggi. El flamante DT asumirá este domingo al frente del plantel y será presentado formalmente el lunes en conferencia de prensa.

La decisión de la dirigencia del Lobo mendocino se da en un contexto complejo para el Blanquinegro, que no logra encontrar regularidad tras sus ascenso a la Liga Profesional de Fútbol y necesita sumar puntos con urgencia para salir de la zona baja.

Darío Franco es el nuevo DT de Gimnasia de Mendoza Darío Franco DT de Gimnasia Arsenal de Sarandí fue la última experiencia de Darío Franco como DT. En el Arse dirigió entre abril y octubre de 2025. @ArsenalOficial Darío Franco llega con una extensa trayectoria como entrenador, iniciada hace más de dos décadas. Su último paso fue por Arsenal de Sarandí en 2025, donde no pudo evitar el descenso a la Primera B Metropolitana, aunque logró una mejora en el rendimiento de un equipo que venía golpeado.

A lo largo de su carrera también dirigió a clubes como Instituto, Defensa y Justicia, Colón, Gimnasia de Jujuy, Aldosivi y Almirante Brown, entre otros, que lo consolidan con un perfil de técnico con experiencia en distintos contextos y categorías del fútbol argentino.