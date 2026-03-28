Ni Palermo ni Farré: Gimnasia y Esgrima confirmó a su nuevo DT tras la salida de Ariel Broggi
El Lobo mendocino hizo oficial la llegada de un entrenador con experiencia para salir del mal momento futbolístico por el que atraviesa.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza oficializó la llegada de un nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Ariel Broggi. El flamante DT asumirá este domingo al frente del plantel y será presentado formalmente el lunes en conferencia de prensa.
La decisión de la dirigencia del Lobo mendocino se da en un contexto complejo para el Blanquinegro, que no logra encontrar regularidad tras sus ascenso a la Liga Profesional de Fútbol y necesita sumar puntos con urgencia para salir de la zona baja.
Darío Franco es el nuevo DT de Gimnasia de Mendoza
Darío Franco llega con una extensa trayectoria como entrenador, iniciada hace más de dos décadas. Su último paso fue por Arsenal de Sarandí en 2025, donde no pudo evitar el descenso a la Primera B Metropolitana, aunque logró una mejora en el rendimiento de un equipo que venía golpeado.
A lo largo de su carrera también dirigió a clubes como Instituto, Defensa y Justicia, Colón, Gimnasia de Jujuy, Aldosivi y Almirante Brown, entre otros, que lo consolidan con un perfil de técnico con experiencia en distintos contextos y categorías del fútbol argentino.
Cuándo y contra quién debuta Franco como DT del Lobo mendocino
El debut no será sencillo: Gimnasia recibirá a Vélez el viernes 3 de abril a las 15:00, por la 13° fecha del Torneo Apertura en el Víctor Legrotaglie, en un duelo exigente que marcará el inicio de un nuevo ciclo en busca de levantar el nivel y cambiar la cara del equipo.