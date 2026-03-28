La respuesta de Boca tras la queja de Enzo Fernández por el estado del campo de juego de la Bombonera
Boca salió a aclarar la situación del césped de la cancha tras los dichos de Enzo Fernández luego del amistoso de la Selección frente a Mauritania.
Las declaraciones de Enzo Fernández tras el triunfo de la Selección argentina ante Mauritania no pasaron desapercibidas y sonaron a excusa por el flojo partido de la Scaloneta. El mediocampista apuntó contra el estado del campo de juego de la Bombonera y desde Boca Juniors no tardaron en responder.
"La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro juego", había marcado el volante surgido en River, lo que generó una repercusión inmediata por el contexto y el escenario en el que jugó la Albiceleste.
Qué había dicho Enzo Fernández del campo de juego de la Bombonera
Desde el club de la Ribera salieron al cruce con una postura clara: "La cancha está como los partidos anteriores… en buen estado". Además, explicaron los trabajos que se vienen realizando sobre el césped en las últimas semanas.
"La cancha venía con una buena cobertura de Bermuda (un tipo de césped) hasta los lugares donde le da mucha sombra, pero en este tiempo estamos haciendo trabajos de resiembra donde aplicamos algunas herbicidas, más que nada donde el césped desluce el verde", detallaron, según lo informado por el diario Olé. También agregaron que actualmente se realizan tareas de aireación del suelo con maquinaria específica.
Mientras tanto, la Bombonera volverá a ser escenario del segundo amistoso de la Selección ante Zambia, el próximo martes a las 20:30, donde el estado del campo volverá a estar bajo la lupa tras la polémica instalada en las últimas horas.