La respuesta de Boca tras la queja de Enzo Fernández por el estado del campo de juego de la Bombonera

Boca salió a aclarar la situación del césped de la cancha tras los dichos de Enzo Fernández luego del amistoso de la Selección frente a Mauritania.

Enzo Fernández se mostró disconforme con el campo de juego de la Bombonera y desde Boca le respondieron.

"La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro juego", había marcado el volante surgido en River, lo que generó una repercusión inmediata por el contexto y el escenario en el que jugó la Albiceleste.

Qué había dicho Enzo Fernández del campo de juego de la Bombonera El palito de Enzo Fernández al campo de juego de la Bombonera @Telefe Desde el club de la Ribera salieron al cruce con una postura clara: "La cancha está como los partidos anteriores… en buen estado". Además, explicaron los trabajos que se vienen realizando sobre el césped en las últimas semanas.

"La cancha venía con una buena cobertura de Bermuda (un tipo de césped) hasta los lugares donde le da mucha sombra, pero en este tiempo estamos haciendo trabajos de resiembra donde aplicamos algunas herbicidas, más que nada donde el césped desluce el verde", detallaron, según lo informado por el diario Olé. También agregaron que actualmente se realizan tareas de aireación del suelo con maquinaria específica.