La decisión de Scaloni con el plantel de la Selección tras vencer a la Sub 20 y antes de enfrentar a Zambia

La Selección argentina le ganó un ensayo amistoso a la Selección Sub 20 en el predio de Ezeiza y Lionel Scaloni liberó al plantel hasta el lunes.

El Flaco López convirtió el único gol de la victoria de la Mayor sobre la Sub 20.

La Selección argentina volvió a entrenarse en Ezeiza luego del deslucido triunfo 2-1 ante Mauritania y lo hizo con una práctica dividida. Mientras los titulares realizaron tareas regenerativas, los que sumaron pocos minutos disputaron un amistoso ante la Selección Sub 20.

En ese encuentro, el equipo de Lionel Scaloni se impuso 1-0 frente al combinado que dirige Diego Placente. El único gol lo marcó José López, que sigue aprovechando cada oportunidad para meterse en la consideración del cuerpo técnico de cara al Mundial.

Cómo formó Argentina en el amistoso ante la Sub 20 Paredes y Barco Selección argentina Leandro Paredes y Valentín Barco compartieron mediocampo en la Selección argentina. Prensa AFA El once que paró la Mayor tuvo a Gerónimo Rulli en el arco; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco en el medio; y un tridente ofensivo con Gianluca Prestianni, López y Nicolás Paz. Luego hubo varias modificaciones durante el ensayo.

Por su parte, los futbolistas que sumaron más minutos en el amistoso ante Mauritania, como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nahuel Molina, Cristian Romero y Thiago Almada, entre otros, trabajaron en el gimnasio para recuperarse del desgaste del viernes y llegar en óptimas condiciones al próximo martes frente a Zambia.

Cronograma de los próximos días de la Selección argentina Lionel Scaloni entrenamiento La Selección de Lionel Scaloni venció a la Sub 20 en Ezeiza y ya piensa en el amistoso ante Zambia. FotoBaires Domingo 29 de marzo Plantel libre