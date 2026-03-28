Video: la reacción de los jugadores de Mauritania al ver a hinchas argentinos aplaudiendo su gol en la Bombonera

El humilde seleccionado africano llegó al descuento sobre el final del partido y se llevaron un reconocimiento que se volvió viral. El imperdible momento.

Mauritania y una noche soñada en la Bombonera: gol histórico y festejo con algunos hinchas argentinos.

La Selección argentina ganó, pero no convenció… y la Bombonera dejó una escena que nadie tenía en los planes. Fue 2-1 ante Mauritania, en un amistoso que parecía liquidado y terminó con preocupaciones, caras largas y una reacción totalmente inesperada.

El equipo de Lionel Scaloni había arrancado bien, pero se fue desdibujando con el correr de los minutos. El segundo tiempo, especialmente, dejó más dudas que certezas y encendió algunas alarmas pensando en lo que viene, con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Algunos hinchas argentinos se sumaron a los festejos y aplaudieron el gol de Mauritania Mauritania, que había hecho los méritos necesarios (llamativamente, tuvo más remates que la Scaloneta en todo el partido), encontró el descuento sobre el final en los pies Jordan Lefort. Lejos de pasar desapercibido, el gol generó algo inusual: un grupo de hinchas argentinos, ubicados en las plateas preferenciales justo encima del banco visitante, decidió aplaudir la jugada y sumarse al histórico festejo.

Los hinchas argentinos aplaudieron el gol de Mauritania en la Bombonera. Los hinchas argentinos aplaudieron el gol de Mauritania en la Bombonera. Video X: @FranMG Lejos de la lógica, esos fanáticos aplaudieron la jugada y hasta acompañaron el festejo del equipo africano. La situación descolocó a los propios jugadores mauritanos, que respondieron con gestos de sorpresa y agradecimiento hacia ese sector de la cancha.