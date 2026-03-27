La insólita excusa de Enzo Fernández tras el flojísimo partido de la Selección argentina ante Mauritania

Enzo Fernández, la figura del triunfo de la Albiceleste ante el conjunto africano, lanzó una llamativa excusa sobre el campo de juego de la Bombonera.

La Selección argentina mostró un flojo nivel en el segundo tiempo, pero con poco y nada le alcanzó para ganarle a Mauritania por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz (convirtió su primer tanto en la Mayor). De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el pie derecho un 2026 que tendrá como principal objetivo retener la Copa del Mundo.

Tras el final del partido y luego de la euforia de los jugadores del combinado africano de sacarse fotos con los campeones del mundo, Enzo Fernández, quien fue elegido como la gran figura del partido, pasó por los micrófonos y analizó el pobre triunfo de la Albiceleste: “Contento por volver a jugar en la Selección con mis compañeros y la gente apoyando, siempre demostrando su amor por nosotros”, inició el capitán del Chelsea.

image Enzo Fernández fue la figura del pobre triunfo de Argentina ante Mauritania. X @Argentina Además, le dedicó la victoria a Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en la práctica de la Selección y se perderá el Mundial 2026: “El grupo estaba golpeado por lo sucedido, le deseamos una pronta recuperación y que pueda volver de la mejor manera”, lanzó.

Enzo Fernández se quejó del campo de juego de la Bombonera Por otro lado, Enzo Fernández no ocultó cierto malestar por el campo de juego de la Bombonera y así lo dejó en claro en diálogo con Telefe: “Sobre el partido tengo sensaciones raras: la cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol, pero sirve para lo que viene”, sentenció, sobre lo que podría considerar una razón que no permitió a la Selección argentina alcanzar su mejor rendimiento.