El gran gesto de los jugadores de la Selección argentina con Juan Foyth y Joaquín Panichelli

A minutos de comenzar el choque frente a Mauritania, la Selección argentina tuvo un sentido gesto con los dos futbolistas que sufrieron graves lesiones.

La Selección argentina tuvo un gran gesto con Joaquín Panichelli y Juan Foyth.

En la previa del amistoso ante Selección de Mauritania en la Bombonera, los titulares de la Selección argentina protagonizaron un momento cargado de emoción durante la tradicional foto antes del inicio del partido.

Antes de que rodara la pelota, los jugadores sorprendieron con un gesto solidario que no pasó desapercibido, utilizando camisetas especiales y una bandera para enviar mensajes de apoyo a dos compañeros que atraviesan momentos difíciles.

El gran gesto de la Selección argentina con Panichelli y Foyth Las remeras blancas llevaban el nombre “Joaquín” y el hashtag #TodosJuntos, en clara dedicatoria a Joaquín Panichelli, quien había sido convocado pero sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, una lesión que lo deja afuera del Mundial 2026.

image Los jugadores de la Selección argentina sostienen una bandera con un mensaje a Panichelli y Foyth. Getty Images El delantero, que se desempeña en el Racing de Estrasburgo, tendrá por delante una recuperación de al menos seis meses, por lo que no podrá ser parte de la máxima cita del fútbol mundial.