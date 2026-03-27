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El gran gesto de los jugadores de la Selección argentina con Juan Foyth y Joaquín Panichelli

A minutos de comenzar el choque frente a Mauritania, la Selección argentina tuvo un sentido gesto con los dos futbolistas que sufrieron graves lesiones.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

La Selección argentina tuvo un gran gesto con Joaquín Panichelli y Juan Foyth.

La Selección argentina tuvo un gran gesto con Joaquín Panichelli y Juan Foyth.

@AtaqueFutbolero

En la previa del amistoso ante Selección de Mauritania en la Bombonera, los titulares de la Selección argentina protagonizaron un momento cargado de emoción durante la tradicional foto antes del inicio del partido.

Antes de que rodara la pelota, los jugadores sorprendieron con un gesto solidario que no pasó desapercibido, utilizando camisetas especiales y una bandera para enviar mensajes de apoyo a dos compañeros que atraviesan momentos difíciles.

El gran gesto de la Selección argentina con Panichelli y Foyth

Las remeras blancas llevaban el nombre “Joaquín” y el hashtag #TodosJuntos, en clara dedicatoria a Joaquín Panichelli, quien había sido convocado pero sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, una lesión que lo deja afuera del Mundial 2026.

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Los jugadores de la Selecci&oacute;n argentina sostienen una bandera con un mensaje a Panichelli y Foyth.

Los jugadores de la Selección argentina sostienen una bandera con un mensaje a Panichelli y Foyth.

El delantero, que se desempeña en el Racing de Estrasburgo, tendrá por delante una recuperación de al menos seis meses, por lo que no podrá ser parte de la máxima cita del fútbol mundial.

Además, el equipo sostuvo una bandera en apoyo a Juan Foyth, campeón del mundo en Qatar 2022, quien también atraviesa una larga recuperación tras romperse el tendón de Aquiles izquierdo, quedando igualmente descartado para el Mundial.

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