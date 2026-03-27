El crudo posteo de Joaquín Panichelli tras romperse los ligamentos: "Uno de los momentos más duros de mi vida"

Luego del duro mazazo que recibió durante el último entrenamiento con la Selección argentina, Joaquín Panichelli publicó un descargo en su cuenta de Instagram.

Joaquín Panichelli pasó en las últimas horas del éxtasis a la agonía. La inmensa alegría por volver a ser convocado para la Selección argentina para los amistosos de marzo contra Mauritania y Zambia se vio truncada de manera abrupta anoche por la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha que sufrió durante los entrenamientos.

Este fue un duro mazazo para el joven delantero de 23 años, que quedará de este modo marginado del lo que queda de temporada, en la que estaba teniendo un rendimiento destacadísimo en el Racing Club de Estrasburgo -con el que estaba peleando la Copa de Francia y la Conference League-, y de una posible convocatoria al Mundial 2026.

El mensaje de Joaquín Panichelli en redes Posteo Joaquín Panichelli lesión Panichelli se expidió en su cuenta de Instagram. Captura @joaco_panichelli Este viernes por la tarde, el atacante cordobés se expidió al respecto en redes sociales: "A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie", comienza el crudo texto que compartió en sus historias de Instagram.

"Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie", continúa su descargo. Pese a todo, no se quedó solo en lamentos y dejó un mensaje de resiliencia de cara al futuro.