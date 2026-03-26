El rival europeo contra el que va a jugar la Selección argentina en la previa del Mundial 2026

Días antes de su debut mundialista contra Argelia, la Selección argentina jugará un amistoso contra un equipo del Viejo Continente.

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y la Selección argentina ultima su preparación para tratar de defender el título obtenido en Qatar 2022. Este viernes enfrentará a Mauritania y el martes 31 de marzo a Zambia, ambos encuentros en la Bombonera. Dos compromisos ante combinados menores, organizados de apuro tras la cancelación de la Finalissima.

La Scaloneta no enfrenta a un rival europeo desde la final de Lusail contra Francia. El torneo intercontinental contra España hubiera sido el primer partido contra un elenco del Viejo Continente. Sin embargo, no llegará a la máxima cita ecuménica sin medirse contra un equipo de la UEFA, ya que en los días previos al debut contra Argelia ya tiene definido un contrincante.

La Selección argentina jugará contra Serbia antes del Mundial Selección de Serbia Serbia será rival de Argentina en un amistoso previo al Mundial. @FSSrbije Entre el 1 y el 9 de junio, la Albiceleste jugará los últimos dos amistosos de preparación en Estados Unidos, ya con la lista definitiva de los futbolista que disputarán la Copa del Mundo, y uno de ellos será ante la Selección de Serbia. El otro compromiso aún no esta confirmado contra quién será.

La Águilas Bicéfalas, pese a contar con figuras de renombre como Strahinja Pavlovic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovi-Savic, Luka Jovic y Dušan Vlahovic, entre otros, sorpresivamente no pudieron clasificar al Mundial. Quedaron terceros en el Grupo K de las Eliminatorias Europeas y tampoco tuvieron una buena participación en la Nations League como para poder meterse en el Repechaje.