Bolivia lo dio vuelta, venció 2-1 a Surinam por el Repechaje y quedó a un partido de ir al Mundial

La Selección de Bolivia quiere volver a una Copa del Mundo después de 32 años. Por la primera fase del Repechaje intercontinental para el Mundial 2026 , venció 2-1 este jueves a Surinam en un apasionante partido disputado en el Estadio BBVA de Monterrey, México. En el duelo decisivo deberá enfrentar a Irak .

El equipo de la Concacaf comenzó ganando con un gol de Liam van Gelderen a los 48 minutos. Sin embargo, la Verde lograría darlo vuelta gracias a los tantos de Moises Paniagua a los 72' y de Miguelito Terceros de penal a los 79'.

La primera llegada del partido fue del equipo boliviano, a los 21 minutos, con un remate desde el vértice izquierdo del carrilero Ronnie Fernández que el arquero Etienne Vaessen pudo desviar con los puños, sobre su palo izquierdo. Siete minutos después llegó el conjunto surinamés, con un centro atrás del delantero Gyrano Kerk para dejar libre al atacante Joel Piroe, cuyo remate de primera salió alto.

El gol de Gelderen para el 1-0 de Surinam

Cuando iban 31 minutos, Fernández filtró un pase por izquierda para habilitar la subida del mediocampista Robson Matheus, que picó la pelota por encima del achique de Vaessen, con un disparo que se fue cerca del segundo palo y ningún compañero pudo empujar contra el arco libre. El arquero Guillermo Viscarra salvó a la Selección boliviana a los 34?, cuando detuvo con la cabeza un remate desde el área chica del defensor Myenty Abena, luego de un desborde por izquierda y centro atrás.

En el segundo minuto del complemento, el lateral Liam van Gelderen aprovechó un rebote en el área, luego de un disparo que Viscarra no pudo contener, y punteó la pelota para el 1-0 en favor de Surinam .

El gol de Paniagua para el empate de Bolivia

El gol de Paniagua para el empate de Bolivia

La igualdad llegó a los 72', cuando el recientemente ingresado delantero Moisés Paniagua se quedó con un rebote dentro del área y sacó un remate con la punta del pie derecho, que entró lento y rasante por el palo izquierdo de Vaessen.

Tres minutos después, el extremo Miguel Terceros recibió al borde del área grande y sacó un remate rápido de primera, que fue desviado por un defensor y detenido por el arquero surinamés.

A los 78', luego de una falta sufrida por el delantero Juan Godoy dentro del área, Terceros cambió un penal por gol con un zurdazo bajo y cruzado y puso al conjunto boliviano en ventaja, a 12 minutos del final.

El gol de penal de Miguelito Terceros para el 2-1 de Bolivia

El gol de penal de Miguelito Terceros para el 2-1 de Bolivia

La última llegada fue de Surinam, en el décimo y anteúltimo minuto de descuento, con un remate desde el borde del área del delantero Denzel Jubitana, que hubiera entrado por el segundo palo aunque fue desviado de cabeza por un defensor.

Con el triunfo, Bolivia avanzó a la fase final del Repechaje para la cita mundialista de Canadá. México y Estados Unidos, enfrentando a Irak el 1 de abril a las 00:00 (horario argentino). Quien venza en el próximo duelo irá al grupo I del Mundial 2026, compartiendo zona con Francia, Senegal y Noruega.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Bolivia - Surinam