Repechaje europeo para el Mundial 2026: así quedaron las finales para definir a los últimos 4 clasificados
Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y República Checa superaron las semifinales y quedaron a 90 minutos del Mundial 2026.
Faltan 76 días para el Mundial 2026 y aún faltan definir a los últimos 6 clasificados. 4 de ellos son los que le corresponden a la UEFA, cuyo Repechaje comenzó este jueves en la instancia de semifinales, y a partir de las cuales se confirmaron los 8 equipos que disputarán las finales para meterse en la Copa del Mundo.
Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y República Checa lograron asegurarse un lugar en la instancia definitoria al vencer en sus respectivos encuentros, mientras que Irlanda del Norte, Gales, Ucrania, Albania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia del Norte y la República de Irlanda, se quedaron afuera.
Así fueron las semifinales del Repechaje europeo
Lo más destacado de la jornada fue sin duda la victoria de Italia por 2-0 sobre Irlanda del Norte en Bérgamo, lo que le permite a la Squadra Azzurra quedar a solo 90 minutos de volver a un Mundial después de perderse los últimos dos. Ahora le tocará enfrentarse como visitante en la final a Bosnia y Herzegovina, que venció a a Gales en los penales tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario y el alargue.
En otro duelo atractivo, Suecia superó 3-1 como visitante a Ucrania, con una excelsa actuación de su estrella, Viktor Gyökeres. El delantero del Arsenal marcó los tres goles del elenco nórdico y lo condujo a la final. Su rival será Polonia, que se impuso 2-1 sobre Albania.
En las otras llaves, Turquía superó 1-0 a Rumania; Kosovo dio la sorpresa y venció 4-3 a domicilio a Eslovaquia en un partidazo; Dinamarca aplastó 4-0 a Macedonia del Norte; y República Checa se impuso en los penales sobre la República de Irlanda tras empatar 2-2.
Así se jugarán las finales para definir los 4 clasificados
El próximo martes 31 de marzo se jugarán las finales para definir a los últimos 4 clasificados de Europa para el Mundial 2026 (en todos los casos, el primer equipo nombrado hará las veces de local): Bosnia y Herzegovina vs Italia; Suecia vs Polonia; Turquía vs Kosovo; y República Checa vs Dinamarca.