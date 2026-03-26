Repechaje europeo para el Mundial 2026: así quedaron las finales para definir a los últimos 4 clasificados

Faltan 76 días para el Mundial 2026 y aún faltan definir a los últimos 6 clasificados. 4 de ellos son los que le corresponden a la UEFA, cuyo Repechaje comenzó este jueves en la instancia de semifinales, y a partir de las cuales se confirmaron los 8 equipos que disputarán las finales para meterse en la Copa del Mundo.

Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y República Checa lograron asegurarse un lugar en la instancia definitoria al vencer en sus respectivos encuentros, mientras que Irlanda del Norte, Gales, Ucrania, Albania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia del Norte y la República de Irlanda, se quedaron afuera.

Así fueron las semifinales del Repechaje europeo Selección de Italia Repechaje 2026 Italia está cerca de volver al Mundial tras perderse los últimos dos. EFE Lo más destacado de la jornada fue sin duda la victoria de Italia por 2-0 sobre Irlanda del Norte en Bérgamo, lo que le permite a la Squadra Azzurra quedar a solo 90 minutos de volver a un Mundial después de perderse los últimos dos. Ahora le tocará enfrentarse como visitante en la final a Bosnia y Herzegovina, que venció a a Gales en los penales tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario y el alargue.

En otro duelo atractivo, Suecia superó 3-1 como visitante a Ucrania, con una excelsa actuación de su estrella, Viktor Gyökeres. El delantero del Arsenal marcó los tres goles del elenco nórdico y lo condujo a la final. Su rival será Polonia, que se impuso 2-1 sobre Albania.

Gyökeres Ucrania vs Suecia Repechaje Mundial 2026 Viktor Gyökeres condujo a Suecia para llegar a la final. EFE En las otras llaves, Turquía superó 1-0 a Rumania; Kosovo dio la sorpresa y venció 4-3 a domicilio a Eslovaquia en un partidazo; Dinamarca aplastó 4-0 a Macedonia del Norte; y República Checa se impuso en los penales sobre la República de Irlanda tras empatar 2-2.