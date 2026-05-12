La insólita decisión que tomaría la Selección de Ghana para su lista del Mundial 2026

Ante un importante anuncio de FIFA en la previa de la Copa del Mundo, la Selección de Ghana analiza seriamente tomar una medida que atenta contra lo deportivo.

La cercanía del Mundial 2026 empezó a generar movimientos inesperados en varias selecciones, pero en Ghana comenzó a instalarse una discusión tan insólita como llamativa: la posibilidad de incluir futbolistas de la liga local en la lista definitiva. Pero, ¿qué tiene de raro eso?

El problema es que la decisión que está analizando el país africano no radica tanto por cuestiones deportivas, sino por el impacto económico que eso tendría para sus clubes. Todo surgió después de que se conocieran los montos que pagará la FIFA a las instituciones que cedan jugadores a la máxima cita.

El ente presidido por Gianni Infantino entregará cerca de US$ 11.000 diarios por cada futbolista convocado. En cuentas simples, si una selección queda eliminada en la fase de grupos, el club recibirá alrededor de US$ 250.000 por nombre citado.

Ghana.jpg En el Mundial 2022, Ghana quedó último en el Grupo H con 3 puntos, por detrás de Portugal (6), Corea del Sur (4) y Uruguay (4). EFE

Insólito: Ghana priorizaría lo económico por sobre lo deportivo en su lista para el Mundial En un contexto donde muchos equipos del campeonato ghanés atraviesan dificultades económicas, esa cifra representa un alivio enorme. Por eso, según reveló el periodista Nahuel Lanzón en su cuenta de X, distintos sectores del fútbol local impulsan que al menos tres jugadores del torneo doméstico formen parte de la nómina mundialista, garantizando que puedan exprimir al máximo dicho ingreso.