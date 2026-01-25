Se confirmó la grave lesión de Juan Foyth: será operado y quedó prácticamente descartado para el Mundial

Se retiró lesionado en el duelo ante Real Madrid y este domingo Villarreal confirmó el complicado panorama del defensor argentino.

Juan Foyth salió lesionado en el duelo ante Real Madrid y los estudios confirmaron la gravedad de la lesión.

Juan Foyth sufrió una grave lesión en el encuentro del sábado ante Real Madrid y este domingo Villarreal confirmó que el defensor argentino padece la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, una dolencia que lo obligará a pasar por el quirófano y afrontar un extenso período de recuperación.

El zaguero debió abandonar el campo de juego con evidentes gestos de dolor y, tras una primera evaluación médica, en el club ya sospechaban que se trataba de una lesión de consideración. Los estudios posteriores terminaron por confirmar el diagnóstico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VillarrealCF/status/2015376488703340686&partner=&hide_thread=false :



Siempre contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan !



@AsisaSalud



https://t.co/KesbbDPQQb pic.twitter.com/2HwE7OAH04 — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 25, 2026 Por el momento, Villarreal no informó plazos oficiales de baja, aunque este tipo de lesiones suelen demandar entre diez y doce meses de recuperación si se trata de una rotura completa, mientras que en casos parciales el regreso puede adelantarse.

Juan Foyth, una baja sensible para el equipo De confirmarse el peor escenario, Foyth no tendría posibilidades de disputar el Mundial 2026, lo que representa un duro golpe también para la Selección argentina. Además, se trata de la tercera lesión prolongada que sufre con la camiseta del Submarino Amarillo, luego de antecedentes en la rodilla y en el hombro derecho.

La lesión de Juan Foyth La lesión de Juan Foyth ESPN El entrenador Marcelino García Toral remarcó la importancia de su ausencia tras el encuentro frente al conjunto madrileño: “Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”, señaló el técnico.